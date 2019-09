Angèle a dévoilé dimanche le clip très personnel de «Flou», 7e single tiré de son 1er album, «Brol», certifié ce mois disque de diamant en France (plus de 500 000 exemplaires vendus). Le morceau revient sur sa célébrité soudaine et les angoisses qui ont suivi. On y découvre des images de l'enfance de la chanteuse belge, notamment avec son frère Roméo Elvis, mêlées à celles de sa vie d'aujourd'hui de nouvelle star.

Certains rushs se font écho, comme lorsqu'elle est sur la plage dans le clip «Tout oublier» et qu'elle court dans la sable à environ 2 ans. On peut aussi comparer Angèle se brossant les dents enfant et adulte.

Le public de l'Asse à l'image

De nombreux extraits de ses passages sur scène défilent dans la vidéo. Les Romands seront contents de découvrir que ce sont celles de son récent passage sur la Grande Scène du Paléo qui concluent le clip. Quelques heures avant son concert du 26 juillet, «Le Matin» lui avait fait goûter du Cenovis lors d'un quiz suisse où elle s'est superbement illustrée. Une vidéo qui atteint presque le demi-million de vues sur notre page Facebook, preuve de l'immense sympathie que suscite Angèle.

Sur Instagram, Angèle remercie le réalisateur, Brice VDH («La thune») «d’avoir regardé toutes les vidéos de mon enfance (un nombre incalculable de rush je suppose!!) et d’avoir su avec tant de subtilité les monter avec des images actuelles...» Elle ajoute: «Merci Ania, maman, papa, Roméo, mes amis, Charlotte, Tristan, Nico et Sylvie et tous ceux qui m’entourent. Merci à tous de faire partie de la plus belle histoire de ma vie.»

Reprise adorable d'Hélène Ségara

Vendredi, Angèle avait teasé la sortie du clip avec un court extrait des plus craquants. Enfant, avec une dent de devant en moins, elle fredonne «Il y a trop de gens qui t’aiment» d'Hélène Ségara.

Hélène Ségara, visiblement touchée par cet hommage, a même commenté: «C’est comme un petit bisou sur le cœur.»