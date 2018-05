Christine and the Queens

Fini Christine and The Queens: l'artiste de 29 ans laisse tomber la partie féminine de son prénom et ses acolytes, les «Queens». En vue de la sortie de son deuxième album à la rentrée, la chanteuse française, Héloïse Letissier de son vrai nom, a changé de pseudo, mais aussi de look. Son ancien nom est même tracé sur son site officiel, tout comme sur les affiches de sa tournée qui s'arrêtera à l'Arena de Genève le 11 décembre 2018.

«Je suis devenue une femme puissante»

En attendant le nouvel opus, elle présente «Damn, dis-moi», un premier extrait featuring Dâm-Funk. Et s'est confiée sur RTL: «Il va falloir s’habituer à m'appeler Chris. Ce cycle qui s'ouvre avec ce nouveau titre et ce deuxième album, il est celui de l'évolution du personnage. Chris c'est un surnom avec encore moins de genre, avec encore moins de manière. C'est une façon très rapide d'appeler une petite canaille aussi.» Chris explique avoir dessiné les contours de ce nouveau projet pendant sa première tournée, il y a deux ans pour l'album «Chaleur humaine»: «Ça a été assez logique. Sur les scènes avec mon premier album, je commençais à voir de quoi serait fait le deuxième. Sur scène, je suis devenue une femme athlète, une femme patronne, une femme puissante.» Sur Europe 1, la Française a encore précisé: «Ce n'est pas une mue à la Bowie: de Christine à Chris, il y a juste quelque chose qui se simplifie ou se densifie. (...) Chris, c'est aussi l'idée d'explorer des fictions masculines en étant une femme. Pour ça, j'étais très inspirée par la Madonna des années 1990 : la macho aux seins coniques.»

Alors à quoi ressemblera l'album dont «Damn, dis-moi» donne le ton? «Le son est clairement inspiré par le G-funk. Ça a été une des grosses inspirations pour le deuxième album. Plus de testostérone, plus de sueur, plus de rythme, mais on reste dans le minimalisme», détaille Chris sur RTL. «Je suis allée chercher un acteur historique du G-Funk pour qu'il soit avec moi sur ce titre. Il s'appelle Dâm-Funk, je suis une grande fan de son travail». Parmi ses influences, Chris qui parle de réinvention personnelle pour ce disque, cite Michael Jackson, Eminem ou Madonna.

(Le Matin)