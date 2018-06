Alors, dur de remplir des stades, même quand on s'appelle Beyoncé et Jay-Z? Selon «The Sun», la tournée On The Run Tour II entamée par les deux artistes ne ferait pas le plein. Il semblerait que la production donne même des places de concert gratuites sur les parkings des salles, afin de remplir les sièges vides.

«Si vous êtes près de Hampden Park, allez au parking principal, ils donnent des billets gratuits pour le concert de Beyoncé & Jay-Z parce qu'il y a des places vides», a tweeté un internaute. «J'ai essayé pendant des heures d'avoir un ticket en mai, et maintenant ils en vendent plein sur Ticketmaster? Apparemment ils en donnent gratuitement parce que les stades ne sont pas pleins», a écrit une autre personne.

On that note, I spent ages trying to get tickets back in May and there now selling loads on ticketmaster?! Apprently they are having to give the tickets away for free as the stadiums aren’t full? #OTRII — MelissaTheMillennial (@melissathemill) 13 juin 2018

Prix des billets pour assister au show: de 51 à 475 livres (de 67 à 625 fr.). De quoi peut-être calmer certaines ardeurs...

Premier anniversaire

Mercredi 13 juin, le couple s'est produit au stade de Manchester. Date spéciale, puisqu'il s'agissait du jour du premier anniversaire de leurs jumeaux, Sir et Rumi. Beyoncé leur a ainsi dédié la chanson «Forever Young», avant de lancer «Joyeux anniversaire à Sir et Rumi. Nous vous aimons!» sous les tonnerres d'applaudissements des fans:

Beyoncé & JAY-Z renewed their vows together with Blue and The Twins ?? ????#OTRII #Cardiff pic.twitter.com/MlPnV8lo0L — On The Run II (@OTRIITour) 6 juin 2018

Beyoncé & JAY-Z performed to another SOLD OUT crowd tonight in the UK. #OTRII #Manchester pic.twitter.com/q6NzhMU2GK — On The Run II (@OTRIITour) 13 juin 2018

(Le Matin)