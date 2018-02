On vient d'apprendre par le biais d'un communiqué la venue de 4 artistes supplémentaires à l' l’Estivale Open Air. Ainsi, Booba, Niska, Vald et et ALB se joindront à Beth Ditto, Vianney, Patrick Fiori et James Gruntz du vendredi 27 juillet au mercredi 1er août 2018.

C'est donc le lundi 30 juillet 2018, que le public pourra se délecter de la verve du franco-sénégalais Booba, duc de Boulogne dont l'album «Trône» culmine dans le TOP albums.

Offre de Saint-Valentin

Le festival a décidé d'être cool avec les amoureux qui sont amoureux de la musique, en laçant une offre spéciale Saint-Valentin. En achetant 2 billets, un rabais de 50% sur le deuxième billet acheté est offert, soit deux billets pour le prix de 88.- à la place de 118.-.

