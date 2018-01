Le chanteur américain Bruno Mars a récolté trois des quatre trophées majeurs de la cérémonie des Grammy Awards à New York, coiffant sur le poteau le rappeur Kendrick Lamar, au terme d'une soirée très politique.

Couronné dans les catégories reines d'album de l'année pour «24K Magic», enregistrement de l'année pour le morceau-titre de l'album et chanson de l'année pour «That's What I Like», le showman de 32 ans au style flamboyant est reparti avec six récompenses, record de la soirée.

En recevant le titre d'album de l'année, dernier prix de la cérémonie, Peter Hernandez, de son vrai nom, a remercié les autres artistes sélectionnés dans la catégorie dont Kendrick Lamar et Jay-Z. C'est un nouveau camouflet pour le hip-hop, qui n'a remporté que deux fois le prix d'album de l'année, la dernière fois il y a 15 ans.

Kendrick Lamar et XXX

Pour Jay-Z, la soirée a tourné au cauchemar, avec aucune victoire malgré huit nominations. A 48 ans, ce vétéran du hip-hop, déjà primé 21 fois aux Grammys, a été devancé dans trois catégories majeures par Bruno Mars et dans trois sous-catégories rap par Kendrick Lamar.

Le rappeur californien est lui reparti avec cinq statuettes dorées en forme de gramophone, réalisant son second grand chelem dans les quatre catégories rap et y ajoutant la meilleure vidéo pour «Humble».

Il a aussi ouvert la retransmission télévisée avec une performance coup de poing, offrant à un public enthousiaste une interprétation de son titre «XXX», avec Bono du groupe U2 et entouré de figurants en tenue camouflage et cagoule noire.

«XXX» est l'un des titres les plus engagés de l'album «DAMN.», qui évoque les meurtres de jeunes hommes noirs aux Etats-Unis. Lamar a conclu sa prestation entouré de figurants habillés de rouge, qui semblaient recevoir des coups de feu et s'écrouler.

Soirée à messages

Alors que l'industrie du disque avait semblé assez détachée des enjeux du moment, la cérémonie des Grammys a finalement fait feu de tout bois et multiplié les interventions politiques, reprenant la main à Hollywood, qui avait amorcé le mouvement.

De nombreux invités, de Lady Gaga à Sting, en passant par Khalid ou Cindy Lauper, étaient arrivés à la cérémonie en arborant des roses blanches en écho aux mouvements #MeToo et Time's Up à Hollywood, à l'appel tardif d'un groupe de musiciennes.

Lors de son passage sur scène, Lady Gaga a ensuite rendu hommage à Time's Up, contre le harcèlement sexuel et pour l'égalité entre hommes et femmes, avant que la chanteuse et actrice Janelle Monae y revienne lors d'un vibrant monologue.

«A ceux qui voudraient essayer de nous faire taire, nous offrons deux mots: c'est fini», a déclaré Janelle Monae, en présentant une prestation de la chanteuse Kesha qui a interprété sa chanson «Praying»: la chanteuse, qui y évoque sa propre bataille contre un producteur qu'elle accuse de l'avoir violée, a déclenché un tonnerre d'applaudissements et même des larmes du public.

«Cela ne se passe pas qu'à Hollywood ou à Washington, a ajouté Monae. C'est aussi dans notre industrie. Nous avons le pouvoir d'influencer la culture, mais nous avons aussi le pouvoir de défaire une culture si elle ne nous sert pas.»

«Alors travaillons ensemble, femmes et hommes, en tant qu'industrie unifiée, déterminée pour arriver à des ambiances au travail plus sûres, l'égalité de salaires et un accès pour toutes les femmes», a-t-elle conclu.

Kesha, Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Andre Day, Bebe Rexha and more performing Praying is a culture MOMENT. #GRAMMYs pic.twitter.com/LSju6uodLO — Stav (@Stav_Per) 29 janvier 2018

Anti-Trump

Immédiatement derrière, une autre chanteuse, Camila Cabello, a rendu hommage aux Dreamers, les bénéficiaires du programme Daca qui permet à des immigrés arrivés enfants clandestinement aux Etats-Unis de travailler et d'étudier légalement.

Ce programme a été supprimé par le président Donald Trump, qui a pressé le Congrès de le remplacer par une nouvelle législation. Mais les parlementaires sont pour l'instant dans l'impasse.

Camila Cabello a rappelé qu'elle était elle-même arrivée enfant de Cuba avec ses parents, «arrivés dans ce pays sans rien en poche que de l'espoir».

Les chapitres politiques se sont multipliés, avec une prestation de U2 devant la Statue de la Liberté, avec un rappel du poème inscrit à sa base, qui invite à accueillir tous les immigrés qui se rendent à New York et aux Etats-Unis.

Autre salve, le présentateur de la retransmission, James Corden, a fait lire à des chanteurs mais aussi Hillary Clinton des passages du livre polémique «Fire and Fury», qui brosse un tableau apocalyptique de la première année de l'administration Trump à la Maison Blanche.

Le rappeur Logic, qui interprétait son titre «1-800-273-8255» pour la prévention du suicide, a conclu les prestations scéniques de la soirée avec un nouveau message tourné vers les autres pays du monde, «nourris de culture, de diversité et de milliers d'années d'histoire».

Une allusion directe à la politique migratoire du président Trump et à ses récents propos polémiques sur les «pays de merde», qu'il conteste avoir tenus.

Alessia Cara défie les pronostics

En début de soirée, la Canadienne Alessia Cara avait créé la surprise en remportant le premier des quatre trophées majeurs, celui de Révélation de l'année.

«Il y a des artistes incroyables qui font de la musique incroyable, qui ont besoin d'être reconnus et ne le sont pas toujours en raison de concours de popularité et de sombres calculs», a-t-elle lancé. «C'est assez malheureux, et donc je voudrais encourager tout le monde à soutenir la vraie musique et de vrais artistes, car tout le monde doit avoir la même chances.»

Outre Jay-Z, l'autre grand perdant de la soirée a été «Despacito», le mégahit qui a tout emporté sur son passage en 2017. Nommé dans trois catégories, il est reparti bredouille dimanche.

Ecarté des catégories reines des récompenses de la musique américaine, le chanteur pop britannique Ed Sheeran a remporté deux Grammys. Il a décroché le Grammy du «meilleur album pop vocal», pour son album «Divide» et celui de la «meilleure performance pop en solo» pour «Shape of You», l'un des tubes de cet album.

Kraftwerk honoré

Près d'un demi-siècle après sa création, Kraftwerk a décroché son premier Grammy Award, dans la catégorie du meilleur album «dance et électronique», pour «3-D The Catalogue». Le groupe allemand est considéré comme le fondateur de la musique électronique.

L'album est un enregistrement sonore, accompagné d'un documentaire sur une série de concerts réalisés dans des grands musées du monde, notamment la Tate Modern à Londres ou le Museum of Modern Art (MoMA) de New York. Lors du mixage, le son du public a cependant été effacé, afin que l'enregistrement ne comprenne que la musique jouée sur scène.

Deux récompenses posthumes

L'actrice américaine Carrie Fisher a quant à elle reçu, à titre posthume, le prix du meilleur album parlé pour «The Princess Diarist», plus d'un an après sa mort brutale, à 60 ans. Celle qui restera à jamais la princesse Leia de la saga «Star Wars» l'a notamment emporté sur Bruce Springsteen et son album «Born To Run».

Le chanteur et poète de légende Leonard Cohen n'avait également jamais remporté de Grammy de son vivant. Dimanche, il a décroché celui de «meilleure performance rock» pour la chanson «You Want It Darker», dans laquelle il se disait prêt à mourir.

Putin moqué

Enfin, la chanson satirique «Putin» de l'auteur, compositeur et interprète américain Randy Newman, dénigrant le président russe Vladimir Poutine, a été aussi été récompensée dimanche.

Le morceau se veut un hymne ironique à la gloire du dirigeant russe qui brigue actuellement un quatrième mandat, qui pourrait lui assurer le pouvoir encore jusqu'en 2024.

«Vous dites que Poutine prend la grosse tête», chante Randy Newman, âgé de 74 ans. «Sa tête est très bien.»«Il peut faire tourner un réacteur nucléaire avec l'hémisphère gauche de son cerveau», clame l'artiste américain. «Quand il retire sa chemise, il rend les femmes folles. Quand il retire sa chemise, il me donne envie d'être une femme.»

(afp/nxp)