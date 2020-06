Il y a plusieurs semaines, le Paléo avait annoncé le report de sa 45e édition à juillet 2021, en raison de l'épidémie de Covid-19. Si Céline Dion était attendue pour l'ouverture, sa présence n'était cependant pas encore 100% sûr. Jusqu'à ce mercredi 10 juin.

«My Paléo will go on! Paléo a l’immense plaisir de confirmer la venue exceptionnelle de Céline Dion le lundi 19 juillet 2021, date de remplacement du concert initialement prévu le 20 juillet 2020», annonce le festival dans un communiqué. Il rappelle que les billets initialement achetés pour le 20 juillet 2020 restent valables pour le 19 juillet 2021.

Zurich confirmé aussi

L’icône canadienne devrait offrir le meilleur de sa discographie pléthorique avec un spectacle hors-norme. D’autres artistes viendront compléter l’affiche de la journée.

A noter que les deux concerts que Céline Dion devait faire à Zurich en 2020 ont aussi pu être reportés en 2021. Ils auront lieu les mercredi 26 et jeudi 27 mai 2021 au Hallenstation. Les billets déjà achetés restent valables.

