On a retrouvé Charlie Winston! Trois ans après «Curio City», un 3e album où il a introduit l'electro, et seize mois après avoir annoncé faire un break, il sort le très convaincant «Square 1». Dans ce disque plus organique, où s'alternent refrains fédérateurs, moments acoustiques totalement planants (magnifique «Losing Touch») et même quelques accents Bowie («Spiral»), le Britannique fait montre d'une toute nouvelle fraîcheur.

Très disponible et un peu farceur, Charlie Winston a répondu à nos questions à Lausanne. Accompagné de son chapeau, évidemment.

En avril 2017, vous avez annoncé que vous faisiez une longue pause. Que s’est-il passé?

Charlie Winston: J'étais censé partir vivre en Afrique, au Malawi. Mais ça n'est pas arrivé parce que j'ai eu de gros problèmes de dos et le même jour nous avons découvert que mon fils souffrait d'épilepsie. Cette pause, c'était aussi parce que je n'étais plus vraiment amoureux de la musique. Tu peux aimer la musique mais elle doit t'aimer aussi.

Comment vous avez renoué des liens avec la musique?

Je ne sais pas trop. Je crois que cette période de silence envers l'industrie musicale et des gens qui te disent ce qui est important et aussi le fait de m'éloigner de la société et de mon job de musicien m'ont permis d'avoir de l'espace et de redevenir ami avec la musique.

Votre nouvel album s’appelle «Square 1», «Case 1» en français. Est-ce que ça signifie que vous recommencez à zéro?

En quelque sorte. C'est plus une histoire d'acceptation de soi. J'ai grandi dans une famille de musiciens et je fais beaucoup de choses en tant que musicien que les gens n'ont pas besoin de faire. Mais je ne l'avais pas réalisé parce que tout ça a toujours été autour de moi. La plupart doivent étudier durant des années. Et pas seulement comment on joue et on écrit mais aussi comment on se tient sur scène. Moi, quand je monte sur scène ça ressemble à ce que je fais tous les jours, c'est très naturel. Maintenant mon groupe est beaucoup plus petit, nous n'avons pas de set list, nous aimons juste nous mettre danger. C'est ce que j'aime dans la musique. C'est frais, spontané, je ne veux plus prévoir.

Vous avez travaillé seul sur «Curio City», mais pas cette fois. Ce n’était donc pas une bonne idée?

Non, ce n'est pas la bonne conclusion. (Rires.) C'était une photographie de ma vie à ce moment-là. Et «Square One» en est une autre. Quand je parlais d'acception de soi, cela signifie que je ne devais pas être le chef tout le temps. Durant la première semaine de studio, les musiciens et moi avons juste fait des jams. Et ce, dans tous les styles. À la fin de la semaine, tout le monde avait compris vers où je voulais aller. Une fois que c'était fait, j'ai passé mon temps à cuisiner, c'était génial.

On peut entendre des sons africains sur l'album. D'où vient cette idée?

Durant ces deux dernières années, j'ai beaucoup écouté de musique africaine, Salif Keïta, Tinarieen. Mais je ne voulais pas faire un album africain, je voulais qu'il y ait toutes mes influences par petites touches.

Il y a un peu de Peter Gabriel en vous?

Les gens disent souvent ça.

Et vous avez un petit côté Bowie dans la voix sur «Spiral»…

C'est drôle, on me l'a fait remarquer il y a quelques jours. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus à part que j'adore Bowie.

Les francophones ont toujours été votre public numéro un et vous n'avez jamais connu le succès en Angleterre. Est-ce encore important pour vous d'y arriver un jour?

Oui, ça l'est. C'est mon pays, c'est là que j'ai grandi. J'aimerais y faire une tournée, c'est très frustrant. Mais je ne vais pas détruire ma vie pour y arriver. La France m'a donné une carrière et j'en suis très heureux.

Que vous a appris le succès?

Qu'on ne peut pas tout contrôler mais qu'on peut faire de notre mieux pour que les choses arrivent. Et aussi qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre que soi-même.

Vous êtes jeune papa. Est-ce que ça influence votre musique?

(Il réfléchit.) C'est comme si j'avais une petite porte sur mon cœur et j'ai quelqu'un d'autre que moi à protéger. C'est étrange, on ne fait jamais attention à ses enfants comme on fait attention à soi. Je ne boirais pas si j'étais mon enfant! (Rires.) Ou fumer. On devient plus responsable mais c'est surtout important de devenir plus joueur. (Le Matin)