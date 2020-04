Christophe s'est éteint jeudi 16 avril à 74 ans. Le chanteur est décédé des suites «d'un emphysème», maladie pulmonaire, selon son épouse, Véronique Bevilacqua, qui n'a jamais fait mention de la maladie Covid-19 – «Le Parisien» avait affirmé au moment de l'hospitalisation de Christophe que celui-ci avait été testé positif au coronavirus.

Parmi les hommages que lui ont adressés ses amis et les personnalités de la culture, celui de Jean-Michel Jarre à l'Agence France Presse est particulièrement émouvant. Jeune parolier, le compositeur de musiques électroniques avait écrit les textes de deux albums majeurs de Christophe – et leurs morceaux phares – «Les paradis perdus», en 1973 et «Les mots bleus», en 1974.

«P*** de virus»

«C'est une grande tristesse. Je perds un membre de ma tribu, confie l'auteur d'«Oxygène». C'était un des plus grands chanteurs français. On pense toujours que les gens qu'on aime sont éternels, et il l'est d'une certaine façon avec ses chansons. Et on ne peut pas lui dire au revoir à cause de ce p*** de virus.»

Jean-Michel Jarre retient de Christophe son côté acteur, dans la vie et sur scène. «Il avait ses bottes de cowboy, un côté Capitaine Crochet, rigole-t-il. C'était un personnage unique. Il avait une fantaisie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. C'était un joueur de poker. Un joueur de pétanque aussi. Il avait une innocence d'enfant aussi.» Et d'ajouter avec le sourire: «Il vivait confiné avant l'heure.»

Des biographies fantasmées

La star des synthétiseurs raconte que, quand lui et l'interprète d'«Aline» travaillaient ensemble, ils passaient les nuits en studio, pendant 3-4 mois, à la recherche du son ultime. «C'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier de la chanson, décrit Jean-Michel Jarre. Il avait aussi un rapport unique au langage, si vous avez parlé avec lui, vous avez entendu ce côté saccadé, ces silences.... J'avais vraiment écrit «Les mots bleus» en pensant à ça, c'est tellement lui. Les chansons pour lui étaient comme des biographies fantasmées.»

Jean-Michel Jarre a revu Christophe pour la dernière fois avant Noël. Le chanteur préparait alors son concert au Grand Rex à Paris, où il devait jouer fin mars. «Il m'avait vendu deux chaises de studio, en me disant «j'te fais un prix», se marre le compositeur. C'était un chineur, aussi.»

LeMatin.ch