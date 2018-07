Cette année, le Paléo a un petit air d’«Aladdin» au pays des Trois-Lacs. Une lanterne géante où l’on peut inscrire son vœu a en effet été installée sur le site dans le cadre d’un partenariat avec Morat Festival des lumières. À la fin, un seul sera réalisé. Bien sûr, celui-ci devra être réaliste. Autant dire que demander la paix dans le monde n’a aucune chance de passer la rampe. Celui de Daniel Rossellat («du soleil, du soleil, du soleil»), pas beaucoup plus. Mais lâchez-vous: souhaitez un camping sans djembés, une Grande Scène sans Indochine, des retours sans bouchon, des concerts sans immense perche devant vous, une édition où il reste des billets. Mais ça ne serait plus le Paléo, n’est-ce pas? Et sans «Le Matin» dans les mains non plus. Puisqu’un vœu ne se dit pas, devinez le mien… Fluck

Avant d’être Crimer, Alexander Frei, de son vrai nom, a commencé à chanter à l’école, repéré par un prof qui l’a invité à rejoindre un groupe de reprises qui chantait principalement dans les églises. «À la base, je ne savais pas qu’on chanterait dans les églises, on reprenait les Backstreet Boys et les Red Hot Chili Peppers», s’amuse-t-il, ajoutant qu’il était payé 20 francs par représentation et qu’à 12 ans il trouvait ça trop cool. Il a joué ensuite dans plusieurs groupes emo parce qu’il était fan de The Rasmus. Un beau jour, en déménageant à Zurich seul, loin de ses potes, il a créé Crimer en pensant aux clips qu’il aimait tant regarder plus jeune.

C’est juste avant son concert au Lisztomania de Montreux la semaine dernière qu’on a attrapé l’artiste de 28 ans pour papoter avec lui en vue de son concert mardi soir au Paléo.

Alex, que veut dire Crimer pour vous?

Au départ, j’avais choisi Batman, et j’ai vite compris que c’était l’idée la plus stupide que j’aie eue! (Rires.) Crimer est quelqu’un qui est très libre et qui se fout un peu de l’opinion des autres. Il me permet de faire exactement ce que je veux, ce son eighties dont certains me disent que c’est démodé. Le mot lui-même est venu comme ça: je gribouillais des noms, j’aimais bien la sonorité et ce n’était pas déjà pris!

Vous avez gagné un prix au m4music Festival, vous jouez dans presque tous les festivals de Suisse. On peut dire que 2018, c’est l’année Crimer!

Oui, même si ça a commencé l’an dernier avec le joli accueil fait à mon single «Brotherlove». Depuis, j’ai eu beaucoup de bookings, ce qui n’était pas le cas avant! (Rires.) Je n’étais plus ce gars qui frappe à toutes les portes. Avoir l’occasion de jouer dans ces festivals, c’est totalement fou. Quand j’ai joué à Saint-Gall, c’était incroyable, parce que c’est un endroit où je vais depuis des années, et c’était mes potes dans le public, ceux avec qui j’y allais d’habitude!

Vos concerts sont intimes. Vous, une guitare, des pédales. Ça vous fait quoi de jouer sur de grandes scènes?

Quand j’ai commencé Crimer, je ne faisais pas tellement de live. Ensuite j’ai créé ce truc très naturel où je danse beaucoup. Ça remplit l’espace en quelque sorte. Évidemment, avec ce passage des petites salles aux festivals, j’ai fait évoluer mon live. J’ai ajouté des miroirs autour de moi, et vous pouvez voir sept Crimers sur scène. (Rires.) Je dois vous avouer qu’au départ je gérais tout tout seul, et c’était hyperlourd! Maintenant, deux potes m’accompagnent, et c’est plus simple pour tout transporter et c’est plus cool de ne plus tourner seul.

Votre façon de bouger est si théâtrale que l’on pourrait dire que c’est un instrument supplémentaire pour vous!

Beaucoup me disent que je suis un superdanseur, mais c’est tellement n’importe quoi! Je ne suis pas danseur, je fais juste ça instinctivement, je n’ai jamais appris. Mon corps est définitivement un instrument indispensable, la touche finale à mon univers.

En parlant d’univers, dans «Leave Me Baby», les sons sont très eighties, mais les textes plutôt contemporains…

Oui. Dans les années 1980, tout était brillant, glam, big, mais il y avait aussi un côté mélancolique important. J’aime ce grand écart. Mais, quand j’écris, c’est la musique qui vient en premier, le côté émotionnel et ensuite la pensée avec les textes.

Le fait qu’on compare beaucoup votre voix à celle de Dave Gahan, chanteur de Depeche Mode, ça vous gave ou ça vous flatte?

(Rires!) Non, c’est quelque chose qui ne pourra jamais m’énerver. C’est un compliment monstre que d’être comparé à une telle légende. Mais, l’autre jour, j’ai entendu quelqu’un dire que j’avais des intonations de George Michael en live, et ça m’a fait hyperplaisir! En live, je peux faire ce que je veux, être plus relax, alors c’est cool. (Il chante «Carless Whispers» et rit.)

Sur scène, comme vous n’avez pour l’instant qu’un seul disque, vous continuez à faire des reprises?

Oui, avant je faisais du Linkin Park, car la mort de Chester Bennington m’a beaucoup touché. Maintenant je reprends «My Love» de Justin Timberlake. (Il chante.) Je dois avouer que j’adore le karaoké! (Rires.)

Justement! Dans le clip de «Cards», il y a une incroyable scène de karaoké où un type chante votre chanson. Type que vous finissez par tabasser un peu à la «Orange mécanique». Racontez-nous!

J’adore raconter des histoires dans mes clips, avoir un univers visuel assez marqué, magenta, boule disco, ça marche bien selon moi! (Rires.) Concernant cette scène de karaoké, j’en voulais vraiment une dans un de mes clips, et c’est d’ailleurs un endroit où j’allais avec mes potes! Je voulais quelqu’un de connu pour ce rôle, on trouvait ça drôle. Par contre, ça n’a pas été simple de trouver quelqu’un qui accepte de chanter faux et de se faire taper! On a demandé à beaucoup de monde, à Stress, à Dieter Meier, à Alex Frei (ex-footballeur) parce qu’on a le même nom. Personne n’a été d’accord, à part Dominic Deville. Il dirige un late show sur SRF1 et on se connaît depuis longtemps. Comme il est comédien, ça l’a amusé et il a accepté!

Ces idées, vos vêtements, où allez-vous chercher tout ça?

Quand je fais du shopping, je traîne pas mal dans les magasins vintage. J’adore aussi les costards, mais sur scène c’est trop chaud et ça finit vraiment par puer! (Rires.) Pour le clip de «Follower» par exemple, j’avais commandé un supercostume à Londres et le matin du tournage il n’était pas arrivé. Alors j’ai pris le blazer de ma copine!

Caroline Piccinin (Le Matin)