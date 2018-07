Retenez bien son (joli) nom: Jade Bird. La Britannique n’a que 20 ans et depuis quelques mois sa voix très légèrement éraillée et ses refrains folk, notamment celui de «Lottery» (numéro un durant trois semaines au classement AAA, Adult Alternative Songs), charment les États-Unis. Un pays qu’elle a traversé dans tous les sens en voiture avec son petit ami et son manager pour enchaîner les concerts. Jade Bird célèbre l’americana, accompagnée seulement de sa guitare, est fan de Crosby, Stills & Nash, fait une reprise époustouflante de «I’ve Been Everywhere» de Johnny Cash et se réclame également d’Alanis Morisette.

Ce soir, elle ouvrira le nouveau Montreux Jazz Club pour Selah Sue, qui face à elle fait déjà figure de vétérante à 29 ans. Nous avons joint Jade Bird vendredi au téléphone alors qu’elle avait enfin quelques jours de congé.

On ne vous connaît pas en Suisse, mais «Lottery» a tapé dans l’œil des critiques aux États-Unis. Comment avez-vous accueilli cette popularité soudaine?

En travaillant dur, en rencontrant de nouvelles personnes et en partageant encore plus ma musique. Pour la plupart c’était une nouveauté, mais moi je fais ça depuis longtemps. J’ai beaucoup tourné, je suis allée dans des émissions de radios et j’ai joué partout où je pouvais. Pour être sûre que, même si vous me découvrez, vous avez l’occasion de connaître davantage ma musique. La saison des festivals en Europe et en Suisse sera parfaite pour ça.

Qu’est-ce que ça vous fait de jouer à Montreux?

C’est fou, je suis tellement chanceuse. Quand on a signé le contrat, je me suis dit: «Quoi? Vraiment?» Tant c’est un lieu historique.

Que verra-t-on?

Juste moi avec ma guitare. J’ai de la voix donc ce n’est pas complètement fantaisiste! Juste mes chansons, dans leur plus simple appareil, en quelque sorte. Elles sont punchy, festives.

Qui vous a appris à en jouer?

C’est moi, à 12 ans. Ma grand-mère avait une vieille guitare et je me rappelle avoir chanté à un anniversaire d’un membre de la famille et j’étais obsédée par la guitare, alors j’ai appris toute seule.

Vous étiez alors déjà déterminée que la musique serait votre avenir?

Oui, dès mes 14 ans, l’âge où j’ai donné mes premiers concerts. L’écriture aussi j’ai commencé jeune: j’avais 12 ou 13 ans. Quand l’occasion s’est présentée de faire de la musique sérieusement, ma mère m’a soutenue, on a déménagé à Londres quand j’avais 16 ans. J’ai fait la même chose, j’ai donné des concerts partout pendant trois ans. Le reste de l’histoire, vous le connaissez…

Vous êtes Britannique, qu’est-ce qui vous a poussé à faire de l’americana?

C’est moins lié au pays qu’à la musique, qui est ancrée, authentique et qui tire ses origines de la country. Au Royaume-Uni, on appelle ça la classe ouvrière, ce sont des gens qui arrivent à faire de grandes choses avec rien. Ici, c’est un peu pareil. J’ai toujours été attirée par les histoires, les personnages féminins forts dans la country et l’americana. Je trouve simplement que la musique est incroyable et j’adore le soin qui est apporté à la mise en scène.

En quoi les femmes de la country vous impressionnent?

Elles sont puissantes et c’est très sous-estimé. Vous vous en rendez compte quand vous vous renseignez sur la musique, c’est ce que j’ai passé beaucoup de temps à faire. J’adore l’histoire de Loretta Lynn, que je trouve très inspirante. Elle est partie en voiture avec son mari et sa veste à drapeau américain faire le tour des Etats du sud pour demander aux radios pourquoi elles ne passaient pas ses morceaux. Elle avait beaucoup d’enfants et la relation avec son mari était compliquée, il était violent. Elle a traversé tout ça et a su exaucer ses rêves. C’est incroyable.

Alanis Morisette, aussi une de vos influences.

Sa chanson «Jagged Little Pill» est ma Bible. Les paroles sont tellement justes pour décrire l’expérience d’une jeune femme. C’est impossible de le faire de meilleure manière. Et le refrain, quelle tuerie! C’est imbattable. Sans compter la performance vocale sur cet album, qui est phénoménale. Je l’adore, elle est géniale!

Votre petit ami vous accompagne partout. Sera-t-il présent mardi soir?

Certainement. Il est guitariste mais grand fan de jazz. On a passé beaucoup de soirées à écouter des grands classiques.

Mardi 3 juillet au Montreux Jazz Club à 20 h

(Le Matin)