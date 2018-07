Dave Grohl a fondé les Foo Fighters en 1994, après la séparation de Nirvana suite au suicide du chanteur Kurt Cobain. Le groupe s'est ensuite fait un nom avec des chansons comme «My Hero», «Best of You» et «Times like these», récoltant au passage 12 récompenses aux Grammy Awards.

Alors qu'il continue de se produire dans des concerts à guichets fermés à travers le monde, le rockeur de 49 ans s'est dit toujours ému de chanter ses titres les plus connus. «Il y a des soirs où je pense à ce que je veux sur ma pizza dans le bus ou s'il faut que je fasse la lessive demain, mais quand on se lance dans une chanson comme ça, ça vous ramène immédiatement dans le passé, a-t-il confié au magazine «Rolling Stone». On n'est pas des robots. Ce qui m'émeut, c'est quand je vois des gens chanter mes paroles avec la même émotion. Donc, si vous m'entendez rire un peu au milieu d'une chanson, c'est parce que j'essaie de ne pas m'effondrer devant tout le monde comme un imbécile.»

Les Foo Fighters ont dévoilé leur neuvième album studio, «Concrete and Gold», en septembre dernier. Le disque explore notamment les inquiétudes de Dave Grohl sur l'avenir des Etats-Unis suite à l'élection de Donald Trump et a été produit par Greg Kurstin, producteur primé aux Grammy Awards. «C'est sans aucun doute le producteur et musicien le plus talentueux que j'ai jamais rencontré de toute ma vie, a salué la star. Je le mettrais honnêtement avec Brian Wilson ou George Martin. Cela semble fou, mais je ne plaisante pas. Il peut (co)écrire et arranger une chanson aussi simple que «Hello» par Adele ou faire la chanson de Beck la plus dingue que vous avez jamais entendue de votre vie.»

Au cours de l'interview, il a également évoqué ses retrouvailles sur scène avec Krist Novoselic, ancien membre de Nirvana, lors de l'intronisation du groupe au Rock and Roll Hall of Fame en 2014. Leur concert avait été filmé mais la star n'est pas sûre de ce qu'il adviendra de la vidéo. «Quand nous avons pris conscience que nous allions le faire (ndlr: le concert), j'ai simplement appelé les gens de ma société de production et j'ai dit : ''Nous devons filmer ça''. On a donc pris des caméras et on a tourné sans savoir ce qui en sortirait... Un jour, je suis sûr que tout le monde la verra », a-t-il conclu en souriant. (Le Matin)