Le pub australien qui a servi de toile de fond au clip de «Let’s Dance» de David Bowie est en vente. Le Carinda Hotel, présent dans la petite ville de Carinda en Nouvelle-Galles de Sud, vient d’être mis sur le marché à hauteur de 220'000 dollars australiens (137'000 francs), rapporte le site TheMusic.

L’établissement comprend «un large bar avec des tireuses à bière, des verres et des frigos à bouteille ainsi que deux chambres froides. La cuisine possède un large grill bien ventilé ainsi que de nombreux stockages, congélateurs et réfrigérateurs. Comptez également six pièces à l’arrière du bâtiment ainsi que trois chalets sur la propriété, des toilettes intérieurs et extérieurs, des pièces d’habitation et enfin un cabanon de jardin», est-il décrit dans l’annonce.

Le mur est intact

«Carinda est une ville de travailleurs dont la richesse se trouve dans le caractère de ses habitants. Vous vous y ferez des amis que vous garderez pour la vie! C’est une petite ville qui a un grand cœur», est-il promis.

Enfin, l’annonce précise évidemment que le mur qui a servi pour le tournage du clip de «Let’s Dance» en 1983 est resté intact. La chanson avait été l’un des plus gros succès de David Bowie, seul single du chanteur a avoir été premier aussi bien au Royaume-Uni qu’aux Etats-Unis.

Cover Media