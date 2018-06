Danny Kirwan, ancien guitariste du groupe américano-britannique de rock Fleetwood Mac, qui a connu un énorme succès mondial dans les années 70, est décédé à Londres, a annoncé sur Facebook Mick Fleetwood, cofondateur du groupe. Danny Kirwan est mort vendredi à l'âge de 68 ans.

Danny Kirwan s'en est allé discrètement. Fabuleux guitariste sous estimé et malheureusement oublié, mais pas des mélomanes. Farewell, Sir and Thank you! pic.twitter.com/OTR3NOItRj — Fatimata K (@debbopoullo) 9 juin 2018

«Danny a été une force énorme dans nos premières années. Son amour pour le blues l'a conduit à rejoindre Fleetwood Mac en 1968, et c'est là que s'est trouvé son foyer musical pendant de nombreuses années», a écrit Mick Fleetwood.

Fleetwood Mac, qui était à l'origine un groupe de blues, est devenu dans les années 70 le plus grand groupe pop du monde, vendant plus de 100 millions d'albums.

On peut entendre le travail de Danny Kirwan sur «Then Play On» (1969), «Blues Jam at Chess» (1969), «Kiln House» (1970), «Future Games» (1971) et «Bare Trees» (1972). «Le vrai héritage de Danny, à mon avis, vivra pour toujours dans la musique qu'il a écrite et jouée si magnifiquement, en tant que participant à la fondation de Fleetwood Mac, qui est actif depuis plus de cinquante ans», a écrit Mick Fleetwood. «Merci, Danny Kirwan. Tu seras regretté pour toujours !».

Kirwan, qui luttait alors contre une addiction à l'alcool, avait été exclu du groupe en 1972. Il avait vécu quelque temps dans la rue au début des années 90 à Londres, selon une interview qu'il a accordée en 1993 au quotidien britannique The Independent.

Le groupe, fondé en 1967 et dont le nom vient de ceux de ses fondateurs Mick Fleetwood et John McVie, se produit toujours en tournées avec les nouveaux venus Mike Campbell et Neil Finn. (afp/nxp)