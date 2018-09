Le guitariste Marty Balin, co-fondateur du groupe de rock psychédélique californien Jefferson Airplane dans les années 1960, est mort, ont annoncé vendredi les médias spécialisés américains, citant ses proches. Il avait 76 ans.

Né Martyn Jerel Buchwald, Balin était un guitariste folk à la recherche d'un public à San Francisco lorsqu'il a fondé ce groupe avec Paul Kantner, un autre guitariste, décédé en 2016.

