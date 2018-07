Il y a quelques artistes qui sont systématiquement assimilés au Montreux Jazz Festival. Deep Purple, mythique groupe britannique, en est! Et bien que l’hymne rock «Smoke on the Water», titre phare de l’album «Machinehead», fut composé et enregistré dans les couloirs d’un hôtel de Territet après qu’un type un peu trop joyeux a foutu le feu au casino de Montreux pendant un concert de Frank Zappa, le groupe ne s’y produira pour la première fois qu’en 1996.

Feux d’artifice

La bande qui aujourd’hui n’a plus que deux membres fondateurs, Gillan et Glover, a eu à cœur, lors de ses huit passages à Montreux Jazz, de créer la surprise. En 1996, pour le 30e anniversaire du Festival, la bande vient pour la première fois là ou la légende est née. Ritchie Blackmore n’est plus de la partie, remplacé par Steve Morse, mais Jon Lord est aux claviers, et les dieux du rock savent à quel point ce clavier-là est unique. Le groupe joue une setlist de 11 titres qui se termine par «Smoke on the Water», alors que «Sometimes I Feel Like Screaming» et «Fools» seront ajoutés à l’album live.

En 2000, Nawfel Hermi guitariste prodige de 15 ans joue avec la bande. En 2004, les billets pour le concert du groupe se vendent à la vitesse d’une «Fireball»! En 2006, «Rapture of the Deep» est sorti peu avant et ce concert-là, selon les critiques ne restera pas dans les annales. En 2011, le groupe alors composé de Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Ian Paice et Don Airey, s’accompagne de l’orchestre philharmonique de Francfort pour un concert d’anthologie qui se verra transformé en un double album «Live at Montreux 2011». En 2013, pour rendre hommage à Claude Nobs, sur le coup des 23 h 30, alors que «Smoke on the Water» résonnait en live au Stravinski, sur les quais, les gens avaient pu admirer au son des haut-parleurs, un immense feu d’artifice et un portrait de Claude projeté sur l’eau. En 2016, pour la 50e édition du Festival, Deep Purple était venu avec Zappa plays Zappa, hommage du fils Dweezil à son papa Frank. Logique!

Gageons que ce soir, la fête sera belle et l’auditorium… en feu! (Le Matin)