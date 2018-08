Les fans d'Aretha Franklin ont commencé à défiler mardi dans le musée Charles H. Wright d'histoire afro-américaine à Detroit pour s'incliner devant la dépouille de la chanteuse. La reine de la soul est morte jeudi des suites d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans.

Le corps de la chanteuse, en robe et chaussures rouge, sera exposé jusqu'à ses funérailles vendredi au Greater Grace Temple de Detroit. Ces obsèques, au cours desquelles chanteront Chaka Khan ou Stevie Wonder et s'exprimera parmi d'autres l'ancien président Bill Clinton, ne seront pas ouvertes au public.

Des dizaines de Cadillac roses seront garées dans les rues autour du temple, par allusion à «Freeway of Love», une chanson de 1985 où Aretha Franklin raconte qu'elle parcourt Detroit à bord du véhicule mythique de la métropole du Michigan.

Un concert d'hommage gratuit est également programmé jeudi soir dans un parc de la ville, où la chanteuse de «Respect» a passé l'essentiel de sa vie. (ats/nxp)