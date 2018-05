Revoilà l’été et Les Négresses vertes! Trente ans après la sortie de son 1er album, «Mlah», le groupe parisien est de retour sur scène pour jouer «Zobi la mouche» ou «La valse». Dix-sept ans qu’on n’avait plus entendu ces gouailleurs qui ont inventé une nouvelle musique populaire et dépassé les frontières françaises en pleine effervescence du rock alternatif. Interview avec le guitariste Stéfane Mellino.

Quand est venue l’idée de reformer le groupe, tout le monde a dit oui sans hésiter?

La majeure partie. Chacun a mené ses projets parallèles durant toutes ces années et était désormais disponible. On a reçu régulièrement des propositions. Des tourneurs anglais voulaient nous faire jouer à Glastonbury. Mais ce n’étais pas le moment et on ne voulait pas revenir pour revenir. Ce qui nous a plu c’est de fêter dignement «Mlah», qui a lancé notre carrière, et par la même occasion de rendre hommage à Helno, qui a écrit la plupart des textes (ndlr.: le chanteur est mort d’une overdose en 1993). On aimait bien aussi le concept de jouer l’album en entier sur scène.

La tournée marche fort, avec 80 dates agendées. Cette envie de vous revoir vous a-t-elle surpris?

Oui. Mais le plus surprenant, c’est qu’il y a des jeunes à nos concerts, en plus de notre fan base, qui a la quarantaine. Ils nous disent qu’ils ont entendu parler de nous, qu’ils ne pensaient pas nous voir un jour, que ce qu’on fait ne ressemble à rien d’autre.

C’est ce qui s’appelle être un groupe culte!

Ben… ouais. Ouais, ouais. (Rires.) Nos chansons sont cultes, pas nous. C’est le bon côté de la célébrité. Personne ne t’embête pour te demander un selfie.

Durant votre pause, le monde de la musique a changé. Qu’est-ce qui vous a marqué en revenant sur scène?

Les téléphones portables pour nous filmer. Mais il y en a de moins en moins, les gens préfèrent nous voir avec leurs yeux. Nous sommes un groupe, il se passe vraiment quelque chose sur scène. Ces vingt dernières années, j’ai surtout remarqué que les auteurs-compositeurs de talent s’entourent de musiciens et qu’il n’y a plus cette notion de groupe où tout le monde est partie prenante. Nous, c’est ce qui nous a permis de continuer après le décès d’Helno. Il était notre figure de proue mais on était plusieurs auteurs-compositeurs.

Après la mort d’Helno, pourquoir avoir continué?

L’aventure qu’on avait commencée avec Helno était plus forte que nous. On n’avait pas le choix, il fallait continuer de vivre. Ça a été très dur: ton copain meurt alors qu’on baigne dans le bonheur. Mais la création est plus forte que la mort.

Vous jouiez plus souvent à Londres qu’à Paris. Qu’est-ce qui plaisait aux Anglais?

L’image d’Épinal du groupe parisien: l’accordéon, les guitares, le style Pieds Nickelés. Et le fait qu’on n’avait pas de complexe. Le rock est un langage universel, pas besoin de comprendre les paroles. On disait de nous qu’on avait inventé une nouvelle musique populaire. On ne s’en rendait pas compte, on avait le nez dans le guidon. J’ai enfin réalisé l’influence des Négresses vertes le jour où ça s’est arrêté.

Quelle était l’ambiance des concerts à vos débuts?

C’était la folie. On a fait nos premiers live dans les files de gens qui attendaient pour d’autres concerts! On déployait un tapis et on jouait. On a tout de suite vu l’impact. Notre musique est acoustique parce qu’on devait être capables de la faire sonner n’importe où.

Pourquoi avoir déconcerté vos fans en vous tournant vers la musique électronique à l’aube du nouveau millénaire?

Pour viser la longévité, il faut se renouveler. Comme U2 l’a fait avec Brian Eno. On avait déjà sorti un album de remixes (ndlr.: dont une version trip-hop de «Face à la mer» par Massive Attack), on a été les premiers à le faire avec de la musique acoustique. C’est vrai que le disque «Trabendo» a déconcerté nos fans mais on l’aime beaucoup.

Ce retour va-t-il donner lieu à un nouveau disque?

Pour l’instant, on ne se met pas la pression. On ne connaît pas la suite et c’est la meilleure façon pour que ça débouche sur quelque chose.

EN CONCERT Samedi 16 juin à 20 h (portes: 19 h) à la salle des fêtes de Thônex (GE). Prix: 55 fr. Loc. Ticketcorner (Le Matin)