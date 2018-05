Après le titre «Waka Waka» de Shakira en 2010 et le morceau «We Are One (Ola Ola)» de Jenni­fer Lopez et Pitbull en 2014, une autre star internationale a accepté d'interpréter le futur hymne de la Coupe du Monde 2018.

Si au début, la chanson de Jason Derulo «Colors» était pressentie pour ouvrir la célèbre compétition, c'est finalement un autre artiste qui a été choisi.

Un choix audacieux qui va satisfaire tous les nostalgiques des années 90. Will Smith chan­tera l’hymne offi­ciel de la Coupe du Monde 2018! Du haut de ses 49 ans, il a colla­boré avec le chan­teur améri­cain Nicky Jam pour créer le morceau qu’ils inter­pré­te­ront en live lors de la céré­mo­nie d’ou­ver­ture, le 14 juin prochain, au Stade Louj­niki de Moscou.

Une infor­ma­tion révé­lée par le produc­teur DJ Nelson: « Nicky Jam et Will Smith préparent ensemble ce morceau et ça va être juste fou», a-t-il déclaré au site Vibe.

Si aucune précision n’a filtré sur la nature de cet hymne, Will Smith a confirmé la nouvelle en posant au côté de Nicky Jam sur Insta­gram. «Une seule vie à vivre. Profi­tez-en au maxi­mum», a-t-il écrit. Il a aussi tagué le DJ Diplo sur le cliché. Alors, prêts à danser?

(Le Matin)