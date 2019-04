Un grand du rock français s'en est allé. Dick Rivers est mort cette nuit, le 24 avril 2019, des suites d'un cancer. Le chanteur aurait dû fêter ses 74 ans aujourd'hui même. C'est son manager Denis Sabouret qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux de l'artiste: «J'ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers est décédé cette nuit des suites d'un cancer. Nos très affectueuses pensées à son épouse Babette ainsi qu'à toute sa famille.»

Des Chats sauvages à la carrière solo

Hervé Forneri – de son vrai nom –, originaire de Nice, s'est inspiré du personnage d'Elvis Presley dans le film «Loving You» pour son nom de scène: Dick Rivers. Face aux Chaussettes noires d'Eddy Mitchell, il lance le groupe Les chats sauvages au début des années 1960 avec Jack Regard, Jean-Claude et Gérard Roboly. «Hey Pony!», «C'est pas sérieux», «Twist à Saint-Tropez» comptent parmi leurs succès. Dick Rivers se lance en solo au bout d'un an seulement et s'impose en tête du hit-parade avec des titres tels que «Va t'en va t'en» et «Viens me faire oublier».

Son premier rôle au cinéma en 1999

Après une perte de notoriété dans les années 1970, Dick Rivers renoue avec le succès avec la chanson «Maman n'aime pas la musique» en s'associant avec Alain Bashung en 1981. En 1999, à 54 ans et quatre ans après l'album «Plein soleil», il joue dans un premier film, «La Candide Madame Duff» de Jean-Pierre Mocky. Dans les années 2010, le crooner se renouvelle en collaborant avec des auteurs aussi variés que Benjamin Biolay, Mickey 3D, Joseph d'Anvers ou encore Axel Bauer.

Dick Rivers compte cinquante-cinq ans de carrière et une trentaine d'albums studio en solo. Il avait repris ses plus grands succès pour la tournée des idoles Âge tendre en 2018, aux côtés de Dave, Sheila ou Nicoletta. (Le Matin)