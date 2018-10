L'auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur belge Jacques Brel est mort le 9 octobre 1978 à 49 ans, des suites d'un cancer des poumons. Quarante après, le «Grand Jacques» reste un artiste incontournable, connu de tous. Voici dix choses que vous ne saviez pourtant (peut-être) pas sur lui.

1. Une erreur pas capitale

Dans «Bruxelles», la capitale du Plat Pays qui est le sien, Jacques Brel chante «Sous les lampions de la place Sainte-Justine». Il n’y a jamais eu de place Sainte-Justine à Bruxelles. Il le savait et n’y accordait aucune importance.

2. Brel et «The Voice»

«If You Go Away», reprise de «Ne me quitte pas», a été chantée par Frank Sinatra en 1969 sur son album «My Way».

3. Silence, on tourne

Brel a réalisé deux films: «Franz» (1971), dans lequel il joue avec la chanteuse française Barbara, et «Le Far West» (1973) sur une troupe d'hommes et de femmes devenus prospecteurs d'or dans une mine de charbon.

4. Sur le tarmac de Genève

Un Vaudois, Jean Liardon, a appris à Brel, qui rêvait d’être pilote professionnel, à piloter un jet. Les deux hommes se sont connus à l’École les Ailes à Genève, comme le racontent Jean Liardon et Arnaud Bédat dans l'ouvrage «Voir un ami voler», paru en avril 2018.

5. Tintin!

Jacques Brel a écrit deux chansons spécialement pour le film d'animation «Tintin et le Temple du Soleil», sorti en 1969.

6. Bon appétit!

À Vesoul, ville franc-comtoise célèbre pour être le titre d'une des chansons du «Grand Jacques», on peut manger une Brel: une pizza crème, emmental, chèvre, roquefort. Une anecdote répertoriée dans «On ne vit qu’une heure, une virée avec Jacques Brel», de David Dufresne.

7. Sur Google Maps

La Ville de Paris a émis le 9 octobre 2018 le souhait de baptiser du nom de Jacques Brel une voie ou une rue de la capitale française.

8. Une route à mille virages

Miche Brel, l’épouse du chanteur, a raconté qu’il avait eu l’idée de «La valse à mille temps» (1959) alors qu’ils se trouvaient au Maroc et qu’il conduisait une voiture sur une route pleine de virages.

9. Merci, bonne nuit

Brel n'avait pas pour habitude de faire des rappels. Lors de son dernier concert, qu'il a joué à l'Olympia de Paris, la foule a réclamé si longtemps qu'il revienne que Brel a cédé: il est réapparu sur scène en robe de nuit!

10. Avec Gauguin

Il avait choisi de se retirer aux îles Marquises, en Polynésie française, loin du show-business pour changer de vie. Il est enterré à Hiva Oa près de la tombe du peintre Paul Gauguin. (Le Matin)