Le musicien britannique Elvis Costello a annoncé vendredi être forcé d'annuler la fin de sa tournée à la suite d'une intervention chirurgicale concernant une tumeur cancéreuse «agressive». Il a également fait savoir qu'un album devrait sortir en octobre.

L'auteur-compositeur-interprète de 63 ans, dont la carrière a émergé sur la scène post-punk de Londres avec des paroles foisonnant de jeux de mots, a expliqué sur son site internet qu'il ne pourrait assurer les six dernières dates de sa tournée européenne.

Elvis Costello has been forced to cancel the remaining 6 dates of his current European tour on medical grounds. His doctor has strongly advised him to take a break from his current tour itinerary and rest. Please click here for more information - https://t.co/tEqHUo5l5o