Malgré la pluie et la boue, l'édition 2018 de l'Openair Frauenfeld a été la plus réussie de ses 23 années d'existence. Le point d'orgue a été la performance d'Eminem dans la nuit de vendredi à samedi.

Retour très attendu

Le soleil s'est fait capricieux lors de l'Openair Frauenfeld. Les festivaliers ont ainsi dû troquer leurs sneakers élégants contre des bottes de pluie. Mais juste pour le concert d'Eminem, cela a valu la peine d'essuyer les caprices du ciel, confie une festivalière, interrogée samedi après-midi par Keystone-ATS.

Le rappeur américain de 45 ans a donné un show d'une heure et demie. Accompagné de feux d'artifice, il a chanté ses morceaux les plus connus. Eminem avait déjà joué devant le public de Frauenfeld il y a huit ans. Son retour a pu être réalisé grâce au nouvel organisateur Live Nation qui dispose de gros moyens. Peu après l'annonce de sa venue en janvier, le festival a affiché complet. De nombreux fans ont accouru de l'étranger pour voir leur idole.

Complet mais pas à l'étroit

Avec 180'000 tickets journaliers vendus, l'Openair Frauenfeld peut se réjouir d'un succès encore jamais égalé. Bien qu'il ait accueilli jusqu'à 50'000 personnes par jour, le festival n'a pas connu de bousculade ni de bagarre.

«Nos hôtes sont très patients et pacifiques. Ca a toujours été le cas», indique le porte-parole de l'événement Joachim Bodmer. Et de préciser que les passages ont été élargis et que toutes les précautions ont été prises pour éviter les engorgements. A l'avenir, le but sera de continuer à inviter des aimants à public, comme Eminem, ajoute M. Bodmer. (ats/nxp)