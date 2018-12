Festi'Neuch annonce onze artistes qui se produiront lors de la 19e édition, du 13 au 16 juin 2019. Et ce n'est que le début!

La légendaire rockeuse Patti Smith scandera «People have the power» jeudi 13 juin. Le même soir, Ben Harper sera accompagné de ses Innocent Criminals pour faire vibrer le blues, la folk et le rock.

À l’affiche du vendredi 14 juin, Lomepal. Auteur la semaine passée d'un 2e album appelé «Jeannine», nourri d'inspirations rock et électro, le Français est désormais incontournable sur la scène rap. Référence du skate-punk, Sum 41 a marqué les années 2000 par ses titres survoltés et déchaînera les festivaliers dès les premières notes d’«In Too Deep». Vendredi toujours, le leader de Louise Attaque s'imposera sous son propre nom, Gaëtan Roussel.

Attention mythe, le samedi 15 juin. Suite à une tournée de retrouvailles en 2016, les rockeurs australiens de Midnight Oil s'arrêteront à Neuchâtel pour entonner les tubes engagés que sont «Beds are Burning» ou «The Dead Heart». Samedi encore, le ska-punk sera à l’honneur avec le grand retour de la légende du genre: Ska-P. Le trio parisien Therapie Taxi sera aussi de la partie pour danser jusqu’aux premières lueurs du jour sans se poser de questions.

Dimanche 16 juin, Zazie interprétera ses nouvelles compositions ainsi que ses titres phares. Bastian Baker jouera à nouveau ses morceaux pop sur les Jeunes-Rives après avoir assuré la première partie de Shania Twain sur sa tournée internationale. C’est ensuite à Caravan Palace, les pionniers de l'electro swing, qu’incombera la tâche de clore la 19e édition de Festi'Neuch.

La billetterie du festival est d'ores et déjà ouverte avec des prix progressifs, le premier palier tarifaire étant appliqué jusqu’au 31 mars 2019. Les abonnements et billets simples sont disponibles sur le site web de Festi’Neuch, ainsi que dans les points de vente Starticket, dans la limite des stocks disponibles. (Le Matin)