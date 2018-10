L'organisateur d'un festival de musique haut de gamme aux Bahamas, qui avait tourné au fiasco, fin avril 2017, a été condamné jeudi à six ans d'emprisonnement pour fraude. Ainsi en a décidé un juge fédéral de Manhattan.

L'entrepreneur William McFarland, 26 ans, avait plaidé coupable en deux temps, en mars et juillet, devant la juge Naomi Reice Buchwald, qui a prononcé jeudi sa peine. Il risquait initialement jusqu'à 20 ans de prison.

Le Fyre Music Festival, co-organisé avec le rappeur new-yorkais Ja Rule, avait été annulé dès son premier jour, le 28 avril 2017, en raison de son organisation. A leur arrivée dans l'archipel, des centaines d'amateurs de musique et de fête avaient découvert des tentes d'hébergement d'urgence et des sandwiches rudimentaires, loin du luxe promis.

#FyreFestival founder Billy McFarland pleads guilty to two counts of wire fraud, faces up to 40 years in federal prison: https://t.co/TTV2G1MEXi pic.twitter.com/ZtCniVI0gz