T-shirts, tasses, linges de bain... Les festivals suisses-romands proposent depuis longtemps toute une gamme de produits dérivés, que ce soit sur leur boutique en ligne toute l'année ou sur place durant la manifestation. La vente représente d'ailleurs des revenus non négligeables: entre 500 000 et 600 000 francs par année, pour le Paléo, par exemple. Les éditions n'ayant pas lieu cette année, il y aura un manque à gagner. On peut imaginer aussi que des objets estampillés 2020 déjà commandés pourraient leur rester sur les bras. À commencer par l'affiche.

«Elle est collector», nous lance le service de presse du Montreux Jazz Festival. Même réponse du côté du Paléo. «En lien avec le contexte, le merchandising suscite un intérêt certain, nous avons déjà reçu plusieurs dizaines de commandes de la part de festivalières et festivaliers», assure Michèle Müller, coordinatrice de la communication du festival nyonnais. Cela concerne l'affiche mais aussi une serviette de bain et une tasse, qui sont donc laissés en vente sur le shop en ligne.

Mêmes affiches en 2021

Dans le mesure où le 45e Paléo n’est pas annulé mais reporté à 2021, le festival a souhaité garder la même affiche et les mêmes visuels pour l'an prochain. Ce qui est bien pratique pour, par exemple, les T-shirts, qui, s'ils sont aux couleurs de cette édition, ne comportent pas de date. «Comme nous avons encore des T-shirts vierges à disposition qui ne demandent qu’à être imprimés, nous travaillons aussi actuellement sur une collection spéciale, une édition limitée, qui devrait être mise en vente ces prochains temps», annonce Michèle Müller.

Montreux, au contraire, a décidé de ne pas garder son affiche. Les commandes d'objets dans le thème du visuel de JR ont pu être annulées. «Toutefois sur les 2000 T-shirts prévus, 700 seront tout de même en vente, pour répondre à certaine demande», explique Marc Zendrini, l'attaché de presse du festival.

Au Cully Jazz, son codirecteur Jean-Yves Cavin dit avoir vendu une vingtaine d'affiches depuis l'annonce de l'annulation en mars. Mercredi, il a activé une vente de vin du festival. «C'est pour donner un coup de pouce aux vignerons du coin, explique-t-il. Une partie de la vente ira aussi à la manifestation.» Les bouteilles, qui ont été produites avant l'annulation, comportent des étiquettes 2020.

Des pèlerines Paléo pour les soignants

Enfin, si le public se montre solidaire, les festivals aussi font preuve de générosité. Ainsi, le Paléo a offert 1000 ponchos de pluie à l’organisation Arsanté à Genève, ainsi qu’une centaine à la Fondation Mère Sofia à Lausanne. Le service de presse indique que «dans un contexte où les protections sanitaires se font parfois rares, nous étions heureux de pouvoir rendre ce service».

