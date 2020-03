Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford reforment Genesis! Une annonce confirmée par la BBC ce mercredi matin. «Le groupe, qui a écrit les tubes «Land of Confusion» et« I Can't Dance», commencera sa tournée, «Last Domino?» à Dublin le 16 novembre», peut-on lire sur le site de la radio britannique.

Avant cela, la formation menée par Phil Collins avait teasé son retour aux fans en postant une photo de l'iconique trio sur Instagram ce mardi, le légendant «et ainsi ils étaient trois». Mais des rumeurs de retrouvailles circulaient déjà depuis que Collins et Rutherford s'étaient produits ensemble à Berlin en juin dernier.

Avec le fils de Phil Collins

Pour cette reformation, pas de Peter Gabriel, le chanteur originel du groupe. Mais Nicholas, le fils de 18 ans de Phil Collins, sera à la batterie, et Daryl Stuermer à la guitare et basse. Le groupe a joué pour la dernière fois il y a treize ans, afin de marquer son 40e anniversaire.

Genesis a sorti 15 albums au cours de sa carrière, dont six live, vendant plus de 100 millions de disques et trustant le sommet des charts tout au long de leur carrière, démarrée dans les années 1970.

Cover Media