Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche dans la ville irlandaise de Limerick pour rendre hommage à la chanteuse des Cranberries, Dolores O'Riordan, décédée lundi à 46 ans, ont rapporté des médias locaux.

La mère de Dolores O'Riordan, aisi que ses cinq frères et soeurs, ont accompagné le cercueil en l'église Saint-Joseph de Limerick, une ville du sud-ouest de l'Irlande, selon la télévision et radio irlandaise RTE. L'évêque de Limerick, Brendan Leahy, a déclaré que dimanche était pour le public le moment de dire adieu à Dolores O'Riordan.

Des images télévisées ont montré des personnes en deuil faisant la queue et bravant les intempéries ou s'abritant sous des parapluies pour entrer dans l'église afin de se recueillir devant le cercueil ouvert de leur idole.

Obsèques mardi

Cranberries singer Dolores O'Riordan is being laid in repose in her home town of Limerick - members of the public are welcome to come and pay their tributes pic.twitter.com/K1gBuCgeGo