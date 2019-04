Repéré dans le métro parisien, Hugo Barriol est devenu l'une des nouvelles voix qui comptent dans le folk made in France. C'est avec son premier album en poche, le tout frais et magnifique «Yellow», qu'il a joué au Zermatt Unplugged jeudi, le jour de ses 30 ans. La veille, il a fait un crochet par la rédaction du «Matin» pour nous interpréter deux titres, «Always» (ci-dessous) et «Oh My» à voir sur notre page Facebook.

Hugo Barriol sera de retour en Suisse, cet été: le samedi 8 juin au Glucose Festival à Riaz (FR) et le samedi 24 août au Venoge Festival à Penthalaz (VD).

Quant au Zermatt Unplugged, il se poursuit jusqu'à samedi 13 avril, avec notamment James Bay, Michael Kiwanuka, Jessie J et The Avener. (Le Matin)