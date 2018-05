Elton John n'a pas sa langue dans sa poche. Surtout quand il s'agit d'évoquer les conseils qu'il a prodigué à un artiste qu'il apprécie: Ed Sheeran. Dans le podcast de George Ezra, Elton John, 71 ans, a expliqué qu'il avait prévenu l'interprète de «Castle On The Hill» que sa célébrité ne durerait pas éternellement. «Tu as des périodes que je qualifierais d'âge d'or et tu as des périodes où tu es en retrait. Les périodes fastes ne peuvent jamais être remplacées quand elles ont été vécues. Aujourd'hui, je sais que c'est impossible d'avoir un titre numéro 1 à chaque fois. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un d'autre pour être en 1re place. C'est cyclique». Pour lui, son constat s'applique donc à Sheeran. Elton John lui a d'ailleurs dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cet état de fait.

L'iconique chanteur à lunettes a aussi évoqué son ras-le-bol de toujours entendre des titres du rouquin à la radio. «Ed est toujours numéro 1 en radio. Son morceau «Shape of You» est encore parmi les meilleures ventes. Pourquoi? Comment est-ce possible de vouloir entendre autant de fois cette chanson?», s'est-il encore demandé. (Le Matin)