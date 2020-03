Entre Chuck D et Flavor Flav, c’est encore et toujours la guerre. Les deux cofondateurs de Public Enemy sont à nouveau en conflit, et cette fois-ci c’est sérieux. Chuck D a tout simplement décidé de virer son acolyte du groupe mythique. En cause? Les déclarations récentes de Flav, qui n’aurait pas apprécié que Chuck D se produise avec Public Enemy Radio lors d’un meeting de soutien au candidat à la présidentielle américaine Bernie Sanders.

«Si Chuck est libre d’exprimer ses opinions politiques comme il l’entend, sa voix seule ne suffit pas à parler pour tout Public Enemy. La performance n’est que de Chuck D, membre de Public Enemy Radio et pas de Public Enemy. Pour être très clair, Flav et par extension le groupe membre du Hall of Fame Public Enemy, (…) n’a pas soutenu publiquement le moindre candidat dans ce cycle électoral et toute suggestion du contraire est fausse», avait déclaré Flavor Flav via un communiqué de son avocat, relayé par «The Hollywood Reporter», et mettant donc en demeure le candidat démocrate pour qu’il ne se serve pas du nom du groupe dans ses meetings.

Seul détenteur du nom

Il n’en fallait pas plus pour que Chuck D réplique en expliquant que s’il avait bien cocréé le groupe de rap avec Flavor Flav, il était aujourd’hui le seul détenteur du nom Public Enemy. Il se réserve donc le droit de faire ce qu’il veut avec le groupe, y compris renvoyer son meilleur ennemi. Menace exécutée dès ce dimanche, donc, comme l’a annoncé le magazine «Billboard».

Chuck D a précisé que Public Enemy continuerait à se produire avec ses membres actuels, DJ Lord et Professor Griff.

AFP