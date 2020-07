Jonas Akerlund a été choisi pour réaliser un biopic sur Brian Epstein, le manager des Beatles. Le réalisateur de clips vidéo – il a reçu un Grammy pour Ray of Light de Madonna qui a reçu – devenu réalisateur de films sera à la tête de «Midas Man», qui racontera la vie et la carrière de l'impresario mythique.

«L'histoire de Brian Epstein a tout ce qui m'intéresse dans une histoire. J'adore le fait que Brian semblait savoir tout à la place de tout le monde. Il a vu des choses que personne d'autre ne voyait. Sa vision était ahurissante, il a créé une culture qui n'existait pas avant», a expliqué Jonas Akerlund dans un communiqué.

Mort d'une overdose à 32 ans

Baptisé le 5e Beatle, Brian Epstein a été considéré pendant toute sa carrière comme un manager visionnaire. Après les Fab Four, il a réussi à signer et à développer les carrières de Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd ou encore Cream.

Brian Epstein est mort d'une overdose accidentelle à 1967, à l'âge de 32 ans.