Au bout du fil, Nadège Tissot qui a coordonné le projet Ensemble pour le Mouvement de la Jeunesse romande (MJSR) n'en revient toujours pas. Le clip est très bien suivi sur les réseaux avec 2500 vues sur Youtube quelques jours après sa mise en ligne. «L'ambiance studieuse a permis de mettre en musique le travail artistique de personnes venus de plusieurs horizons différents mais avec le point commun d'être tous demandeurs d'asile» confie-t-elle. Le nom de ce projet «Je viens de loin» résume le concept d'un clip de rap au long cours (7 minutes!). Mais réalisé à la manière d'un petit film documentaire avec du rap et de la danse.

Une «équipe de rugby» en lutte contre les préjugés

Ils étaient quinze mineurs non-accompagnés âgés de 15 à 18 ans des cantons de Vaud et de Genève pour mettre sur papier un texte qui parle de leur parcours, de leurs blessures et de leurs espoirs. Avec une ouverture sur leurs langues respectives, français, dari, amharique, arabe ou encore anglais avec les sous-titres pour bien comprendre une réalité trop souvent ignorée.

Ils sont arrivés seuls en Suisse depuis l'Afghanistan, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Somalie, la Guinée-Conakry ou encore le Maroc. L'objectif était de casser l'image négative qui plane autour de leur présence, c'est réussi.

«C'est une approche plus humaine de ces personnes qui ne sont souvent que des numéros. Le thème, l’écriture et la mise en scène ont été entièrement pensés et réalisés par eux. Ce clip est donc totalement « leur », et nous n’avons fait que les accompagner dans la mise en forme de leur projet» explique Nadège Tissot du Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande. Le MJSR a mis en place depuis deux ans ce camp

Depuis décembre 2016 ce sont 121 enfants de 4 à 14 ans, 195 mineurs non-accompagnés de 14 à 18 ans et 257 familles qui ont pu participer au programme. Le but étant de produire, réaliser et promouvoir l’art et la musique urbaine, dans un objectif artistique et social. ()