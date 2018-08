Lundi 27 août à Genève, Jain est très calme, lovée dans un fauteuil d'un hôtel des Pâquis. «Je me suis levée à 5 heures pour prendre l'avion et je ne suis pas du matin», glisse-t-elle. Mais qu'importe, l'interprète de «Come» garde le sourire et nous parle de cette dernière année folle et de son nouvel album, «Souldier». «Je l'ai écrit durant la tournée et je n'ai pas voulu attendre pour le sortir. J'avais besoin de nouveau!» Elle s'est tellement concentrée sur son travail, qu'elle confie avec amertume ne pas avoir eu le temps de se reposer. Pas non plus le temps de se rendre au festival Coachella, en Californie, comme c'était prévu au départ. «Je n'ai même pas pu allé voir Beyoncé et les Destiny's Child!», se désole-t-elle. Qui sait, peut-être, y sera-t-elle l'an prochain pour défendre «Souldier»?

Comment avez-vous vécu le succès de votre premier album, «Zanaka»?

Plutôt bien. (Rires.) J'étais très heureuse qu'il marche bien, et cela m'a mis un peu la pression pour le prochain. En même temps, j'ai essayé de ne pas trop la ressentir et de réaliser ce deuxième album rapidement pour qu'il me ressemble le plus possible.

Vous voyez un changement depuis la célébrité?

Pas tellement car je suis quand même quelqu'un d'assez discrète. Par exemple, quand je marche dans la rue, si je ne porte pas une petite robe noire ou ma combinaison bleue, il n'y a pratiquement personne qui me reconnaît.

Vous avez été nommée aux Grammy Awards cette année pour la vidéo du titre «Makeba». Quel effet ça vous a fait?

On ne s'en rend pas forcément compte. C'est tellement gratifiant d'avoir son nom placé entre Jay Z, Kendrick Lamar et Beck. Du coup, on était comme des enfants. Avec les réalisateurs du clip, on avait l'impression d'être au Disneyland des stars. On est restés quatre jours à New York pour profiter un maximum. On a été invités à l'after party de Diplo.

Vous avez parlé à Diplo? Une collaboration avec lui serait géniale, non?

On se connaît, oui. Totalement! C'est dans un coin de ma tête, j'en ai vraiment envie.



Votre premier album s'appelle «Zanaka» et signifie enfant en malgache. Est-ce que l'enfant a grandi avec ce deuxième album?

C'est ça en quelque sorte. Il est devenu un «Souldier» (ndlr: jeu de mots entre soul et soldat en anglais). Un soldat qui essaie de se battre avec de l'amour et des chansons. Il est plus engagé et plus engageant que le premier opus. Je m'y retrouve plus. J'avais envie d'incarner un soldat. Avec ce qui s'est passé notamment à Paris durant ces dernières années, j'avais envie de me battre pour quelque chose de positif. De me battre pour donner quelque chose de paisible aux gens. Comme créer une bulle d'utopie. J'ai enfilé mon bleu de travail et j'ai façonné ça à ma manière.

On ressent de la maturité dans les sujets aussi. Vous parlez de Girl Power dans le premier extrait «Alright», et même d'attentat...

Exactement. Dans le titre «Souldier», je parle de la fusillade qui a eu lieu à Orlando, dans une boite de nuit qui s'appelle le Pulse. Naturellement, j'ai eu l'idée de ce soldat qui se bat avec des fleurs et pour la paix.

Musicalement cet opus demeure pop, mais vos influences changent de fuseaux horaires. On retrouve un mix de plusieurs styles, que ce soit la musique orientale, le hip-hop, l'électro et même le reggae, non?

Exactement. Je n'ai pas voulu faire une pâle copie du premier album. Il était hors de question de rester coincée dans cette boîte d'électro-rumba congolaise. J'avais vraiment envie d'aller plus loin et de raconter un peu plus mon histoire. Ce disque me ressemble à 26 ans. Cela signifie que j'ai grandi à Dubaï et Abu Dhabi, et je n'avais pas du tout mis ces influences dans le précédent. Et j'écoute beaucoup de hip-hop, beaucoup de reggae...

Quels artistes hip-hop écoutez-vous en ce moment?

Il y a Kendrick Lamar, forcément. Travis Scott, Childish Gambino et bien sûr Eminem.

Vous étiez au Paléo cet été. Vous y avez présenté quelques titres du nouvel album. Comment c'était?

J'ai adoré. Ce moment où tu rentres sur la Grande Scène toute seule et que tu vois un public sans fin... C'était l'une des plus grosses émotions que je n'ai jamais ressentie en festival. Je suis hyper contente, j'ai été surprise de l'accueil des nouveaux titres. Cela m'a beaucoup rassuré pour la suite, même s'il y a eu quelques petits problèmes techniques.

Le public est devenu complètement dingue à l'écoute de «Star», dont le rythme rappelle un peu «Je veux te voir» de Yelle.

Oh merci, j'adore Yelle! C'est un titre qui marche très bien en live. Il est festif et même un peu bourrin. J'avais envie de parler de la starification de manière décalée. On vit une période où les gens se mettent beaucoup en avant. On se prend en selfie. C'est quand même quelque chose de très bizarre de se prendre en photo tout seul, non? Surtout pour montrer le résultat à d'autres gens que vous ne connaissez pas. (Rires.) Je me suis moquée de moi, des autres, et de ce système...

(Le Matin)