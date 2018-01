Le rap sera-t-il sacré à la 60e cérémonie des Grammy Awards? Le palmarès des récompenses de la musique américaine s'annonce très incertain dimanche, avec Jay-Z, Bruno Mars et Kendrick Lamar aux avant-postes, mais pas de véritable favori.

Déjà vainqueur à 21 reprises mais jamais dans une des quatre catégories principales des Grammys, Jay-Z se présente fort de huit nominations, le record de cette promotion 2018, pour son album «4:44», succès critique et commercial.

Mais le rappeur de 48 ans, mari de Beyoncé, n'a pas la faveur des parieurs pour triompher dans la catégorie reine Album de l'année. C'est un autre rappeur, Kendrick Lamar et son album «DAMN», qui arrive en tête chez une demi-douzaine de bookmakers britanniques.

Voies diluées

La presse américaine, elle, table sur une victoire de Bruno Mars, héritier du funk, et son opus «24K Magic»: beaucoup pronostiquent une dilution des votes des amateurs de hip-hop, principalement entre Jay-Z et Kendrick Lamar, même si Childish Gambino devrait aussi glaner quelques voix.

Un tel scénario serait un nouveau camouflet pour ce genre aujourd'hui dominant de l'industrie musicale: le hip-hop n'a emporté que deux fois l'album de l'année, en 1999 avec Lauryn Hill et 2004 avec Outkast.

En 2017, alors que tout le monde annonçait le triomphe du «Lemonade» de Beyoncé, c'est finalement la Britannique Adele qui avait été couronnée avec son album «25». De nombreuses critiques avaient alors dénoncé un manque d'ouverture des Grammys, voire du racisme latent, déjà illustré par le succès de Taylor Swift devant Kendrick Lamar en 2016, de Beck devant Beyoncé en 2015, ou de Taylor Swift face à Beyoncé déjà en 2010.

Les résultats du scrutin, auquel participent 13'000 professionnels de la musique, pourraient cependant être influencés par la mise en place, très tardive, du vote électronique, susceptible d'accorder plus d'importance aux plus jeunes.

Bruno Mars is nominated for 6 Grammys. Meet the guys who helped give “24K Magic” its bounce. https://t.co/A1MMgWlAIi

La scène au centre

Si l'avènement du hip-hop n'est pas certain, une chose est sûre: il ne sera pas supplanté cette année par le rock.

Ce dernier est totalement absent des quatre catégories majeures, où sont représentées hip-hop, funk, R&B, indie pop ou encore reggaeton, avec le mégahit «Despacito», archifavori dans la catégorie Disque de l'année.

Exceptionnellement, les Grammy Awards font un détour par New York et le Madison Square Garden, pour la première fois depuis 2003, avant de retourner l'an prochain à Los Angeles.

The final touches are underway at the red carpet for the 60th annual Grammy Awards, taking place at New York's Madison Square Garden pic.twitter.com/ac6gPdbAXO