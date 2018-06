Groupe emblématique des années 1980, pourvoyeur d’hymnes fédérateurs comme «Don’t You (Forget About Me)» et «Alive And Kicking», Simple Minds s’est essoufflé dans les charts au tournant du millénaire. Mais les Écossais amateurs de synthés et de guitares n’ont pas jeté l’éponge. Ils sont de retour et ont publié en février «Walk Between Worlds», un nouvel album très bien accueilli. Interview de son affable leader, Jim Kerr.

Vous avez donné récemment un concert pendant le festival BBC Radio 1 Big Weekend. Peut-on s’attendre au même type de prestation lors de votre venue en Suisse?

Oui, mais ce concert à Perth était court. Je ne sais pas combien de temps on jouera en Suisse, mais ce sera plus long. C’est drôle, je viens d’écrire pour nos pages Web sur les festivals en Suisse. Simple Minds en a fréquenté beaucoup depuis très longtemps et on en garde d’excellents souvenirs.

Vous semblez prendre votre pied sur scène. Qu’est-ce qui vous motive ainsi après 40 ans de carrière?

Lorsqu’on a débuté, on avait l’ambition de devenir un grand groupe et de sillonner le monde. À l’époque, à Glasgow, tu avais plus de chances de devenir astronaute que de réussir dans la musique. Rêver de cette vie était ridicule, mais on a eu de la chance. À chaque concert, on se dit qu’on va en profiter un maximum. On ne monte pas sur scène pour présenter un nouvel album mais parce que c’est la vie que nous avons choisie.

«Don’t You (Forget About Me)» emballe à chaque fois le public. Quel est votre rapport à ce tube que vous rechigniez à enregistrer à l’époque?

C’est bipolaire! Disons d’abord qu’on a de la chance d’avoir une chanson qui donne du plaisir à autant de gens et nous a véritablement ouvert les portes du succès. Le film «Breakfast Club», Live Aid et MTV ont fait qu’elle est devenue en 1985 la chanson d’une génération. À vrai dire, ce n’est pas tant le titre qui nous posait problème mais l’ampleur de son succès. On se sentait coupables. On l’a enregistré en un après-midi. Mais je pense qu’on a été trop durs envers nous-mêmes. On a tout mis dans cette chanson: notre âme, notre son, notre identité.

Simple Minds vit une sorte de renaissance. Êtes-vous surpris?

C’est merveilleux, mais cette renaissance est l’aboutissement d’un long travail qui a débuté il y a dix ans. Nous nous sommes vraiment investis dans le groupe pour nos trois derniers albums et avons laissé derrière nous l’idée que nous étions des has been. On a refait du groupe notre priorité. Et on a aussi intégré des gens plus jeunes qui apportent leur énergie et leurs idées. On essaie de garder les bonnes choses qui font l’essence de Simple Minds, mais on s’efforce aussi de… quel est le mot? Rénover!

Vous avez failli jeter l’éponge vers la fin des années 1990, non?

C’est vrai, mais cela n’a pas duré longtemps. On était arrivés à un carrefour de notre carrière. On pouvait continuer comme des boxeurs sonnés, parce qu’on ne savait pas quoi faire d’autre et accepter de rejoindre ces tournées terribles de groupes des années 1980. On pouvait arrêter complètement. Ou alors nous pouvions nous donner de nouveau à fond au groupe.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Quand tu es jeune et formes un groupe, il n’y a rien d’autre que la musique. Pas de responsabilités, pas d’enfants, pas de plan de carrière. Et de ça naît une formidable énergie. Plus tard, quand tu es beaucoup plus vieux et as une vie confortable, tu te dis: «Je vais devoir voyager en minibus et passer devant le stade qu’on avait l’habitude de remplir pour aller jouer dans une petite salle à moitié pleine.» Et on a décidé de prendre ce chemin. Et cet engagement s’entend dans notre musique et nos performances.

Quel objectif visiez-vous avec «Walk Between Worlds»?

C’est toujours un peu la même chose. Quand on va enregistrer un nouvel album, on nous dit: «Faites-le comme vos anciens disques… mais rendez-le actuel!» C’est ça le truc. On essaie de garder les choses qui ont toujours marché, mais en même temps, on veut faire un disque qui sonne dans l’air du temps, pas juste un pastiche nostalgique.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre job?

Un million de choses. Ce qu’il y a de mieux sur scène, c’est le moment à la fin de la soirée où se produit quelque chose qui nous transforme, ou même de transcendant. Les gens sont heureux et la musique les a émus comme aucun autre art ne peut le faire. On remarque ça dans les festivals. Sous les étoiles, les gens se perdent dans la musique, entourés de leurs amis. Et si le groupe joue superbien et c’est la bonne chanson, on a comme un feeling d’élévation. Faire partie de ça est quelque chose de vraiment spécial. (Le Matin)