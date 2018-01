Cully vibrera aux sons jazz, groove, soul ou world du 13 au 21 avril prochain. La 36e édition du Cully Jazz Festival propose Joshua Redman, Lisa Simone, Lizz Wright ou encore Fatoumata Diawara avec M en invité.

Le festival a dévoilé mercredi son programme. Au menu: 39 concerts payants, alternant figures emblématiques du jazz et jeunes talents. Le festival off y ajoute une centaine de concerts gratuits dans les cafés et les caveaux du village des bords du Léman.

Toute la programmation de l'édition 2018 est désormais dévoilée. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour la découvrir. #CullyJazz2018

-> https://t.co/lEOgNgrs2U pic.twitter.com/e4FAbICRyS — Cully Jazz Festival (@cullyjazz) 17 janvier 2018

Le saxophoniste américain Joshua Redman revient à Cully aux côtés du trio luxembourgeois Reis Demuth Wiltgen. Plusieurs grandes chanteuses du jazz donneront de la voix, comme Lisa Simone, Lizz Wright, Zara McFarlane, Ester Rada ou la Coréenne Youn Sun Nah.

Blind Boys Of Alabama

Le festival joue la carte du Mali avec le duo Amadou et Mariam, en ouverture des festivités. Fatoumata Diawara vernira son nouvel album «Finfo», co-produit avec M, qui viendra la rejoindre sur scène.

Le groupe vocal de gospel Blind Boys Of Alabama, le chanteur guitariste Raul Midon seront aussi de la partie. Pour la première fois, Cully accueillera les contrebassistes Omer Avital et Renaud Garcia-Fons ainsi que le trompettiste californien Ambrose Akinmusire, révélation du jazz actuel entre tradition et hip-hop.

GoGo Penguin, Sons of Kemet et Rohey représenteront les jeunes révélations. Bozo Vreco interprétera des chants traditionnels bosniaques. Dans le festival off, deux nouvelles scènes extérieures, au bord du lac et au centre de Cully, proposeront des concerts en début de soirée. L'an dernier, le festival avait attiré plus de 65'000 personnes et vendu 14'500 billets. (ats/nxp)