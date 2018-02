Mauvaise nouvelle pour les fans de Kesha. La chanteuse de 30 ans a été contrainte, par ses médecins, de reporter ses dates prévues du 27 mars 2018 au 20 avril 2018 en Australie, Nouvelle Zélande, au Japon et à Taïwan. Kesha en a le «coeur brisé» comme elle l'a expliqué sur Instagram: «J'ai été contrainte de reporter certains concerts à cause d'une récente blessure que j'ai eue sur scène. Je dois suivre les ordres de mes médecins et subir une opération aujourd'hui [ndlr: mardi 20 février 2018] pour réparer ma déchirure des ligaments du genou».

La chanteuse a promis qu'elle sera prête pour «tout donner» durant sa tournée d'été, dès le 6 juin 2018 aux Etats-Unis. «J'ai mis toute la bonne volonté du monde pour passer outre cette blessure, mais ça n'a pas marché. Je vais travailler dur chaque jour pour me remettre et remonter sur scène dès que possible», a-t-elle encore dit.

(Le Matin)