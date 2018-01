La tournée d'adieu d'Elton John passera par Montreux en 2019. Le musicien anglais se produira deux fois au bord du Léman, les 29 et 30 juin. Sa tournée mammouth comptera plus de 300 shows sur cinq continents.

You'll finally see where the future lies...



Watch the #EltonEvent special announcement live tomorrow - 9.30 PT / 12.30 ET / 17.30 GMT on https://t.co/fEQsOiAsbm. pic.twitter.com/UstEL9Hu4k — Elton John (@eltonofficial) January 23, 2018

Elton John à Montreux, c'est une première. «Nous sommes très contents qu'il ait pensé à nous pour sa dernière tournée. Cela fait des années qu'on aimerait qu'il vienne à Montreux. Plusieurs fois, on était à deux doigts d'une confirmation», a expliqué à l'ats Michaela Maiterth, programmatrice Montreux Jazz.

Après plus de 50 ans de carrière, Elton John a vendu plus de 300 millions de disques. Il détient le record du single le plus vendu de tous les temps avec «Candle in the wind». «C'est une légende, dont tout le monde connaît les chansons», résume la programmatrice.

Le chanteur britannique a annoncé mercredi qu'il était temps pour lui de quitter la scène. Né Reginald Kenneth Dwight, il a démarré dans le show-business en 1962, à 15 ans, comme pianiste à temps partiel dans un pub de sa ville natale, dans la banlieue de Londres.

Elton John va mettre fin à ses tournéeshttps://t.co/tXc41LAODJ pic.twitter.com/Jcn5rBaViX — BFMTV People (@BFMTV_People) 24 janvier 2018

Avec son parolier Bernie Taupin, il a écrit de nombreux tubes, notamment «Your Song», «Rocket Man», «I'm Still Standing» ou «Don't Let the Sun Go Down on Me», qu'il a interprétés des centaines de fois sur scène, lors de milliers de concerts.

A Montreux, il investira l'Auditorium Stravinski, une salle qui reste à taille humaine avec ses 4000 places, rappelle le festival. Elton John s'est déjà produit sur la Riviera vaudoise en 2007 sur la place du marché à Vevey. Plus récemment, en 2014, il était à l'affiche du Paléo Festival de Nyon. (afp/nxp)