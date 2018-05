La star américaine du rap Kanye West, déjà cible de critiques depuis qu'il a apporté un soutien appuyé à Donald Trump, a créé de nouveau la polémique mardi en qualifiant lors d'une interview l'esclavage de «choix».

Kanye West a déclaré lors d'une interview à TMZ que l'esclavage « était un choix »pic.twitter.com/SlbubJMMUh — HipHopReverse (@HipHopReverse) 1 mai 2018

«On entend parler de l'esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans? Ca ressemble à un choix», a déclaré le rappeur de Chicago dans un entretien au site d'informations sur les célébrités TMZ à l'occasion de la sortie prochaine de ses deux nouveaux albums. Le mari de Kim Kardashian, peu avare de sorties médiatiques, a développé: «Nous sommes dans une prison mentale. J'aime le mot prison parce que esclaves est trop lié aux Noirs».

Après le tollé provoqué sur les réseaux sociaux par son commentaire, il a réagi sur Twitter, son réseau préféré. «Je sais bien sûr que les esclaves n'ont pas été enchaînés et mis dans des bateaux de leur gré», a-t-il écrit, avant d'ajouter notamment: «Nous ne pouvons pas être emprisonnés mentalement pendant les 400 prochaines années».

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will — KANYE WEST (@kanyewest) 1 mai 2018

the reason why I brought up the 400 years point is because we can't be mentally imprisoned for another 400 years. We need free thought now. Even the statement was an example of free thought It was just an idea — KANYE WEST (@kanyewest) 1 mai 2018

Le rappeur de 40 ans a refait surface sur les réseaux sociaux en avril, après une longue absence à la suite d'une dépression nerveuse et d'une hospitalisation. En plus d'annoncer de nouveaux projets, il a de nouveau apporté son soutien à son «frère» Donald Trump, qu'il considère, à son instar, comme un «dragon d'énergie».

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25 avril 2018

Beaucoup d'artistes de la communauté hip-hop, très majoritairement noire et opposée au président républicain, lui ont reproché ses propos mais «Yeezy» --de son surnom-- a reçu le soutien de nombreux éditorialistes conservateurs. Lors d'un entretien mardi à une radio, Kanye West a reconnu ne pas avoir suivi l'actualité politique récente aux Etats-Unis. «Mais quand je vois un outsider, je me reconnais en lui», s'est-il avancé.

Sa notoriété avait passé un pallier en 2005 après l'ouragan Katrina lorsqu'il avait, en direct à la télévision américaine, accusé le président George W. Bush de «ne pas s'intéresser aux Noirs». Il a expliqué mardi avoir été vexé de ne pas avoir été invité à la Maison Blanche par Barack Obama.

Le président démocrate, également de Chicago, l'avait traité d'«abruti» en 2009 pour sa conduite aux MTV Video Music Awards, lorsque le rappeur avait interrompu la cérémonie pour proclamer que Taylor Swift ne méritait pas sa récompense. «Il ne m'a jamais appelé pour s'excuser», s'est-il plaint. (afp/nxp)