Il y a quelques jours on apprenait que Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi allaient donner de la voix pour nous faire bouger sur le titre officiel de la Coupe du Monde 2018. Le 24 mai, DJ Nelson a partagé sur sa chaîne YouTube la chanson tant attendue. Et, surprise, la production est signée Diplo.

Baptisé «Live It Up», le morceau qui bercera cette 21e édition de la Coupe du Monde a tous les ingré­dients pour rester dans nos têtes. Mais il faudra attendre le 14 juin pour voir les inter­prètes scan­der cet hymne en live, au stade Louj­niki, lors de la céré­mo­nie d’ou­ver­ture.

En attendant, on vous laisse vous faire un avis. (Le Matin)