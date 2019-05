Beth Carvalho, surnommée «la marraine de la samba», est morte mardi d'une infection généralisée à l'âge de 72 ans, a annoncé l'hôpital de Rio de Janeiro. Handicapée par des problèmes de dos, elle se produisait en fauteuil roulant ces dernières années.

«Notre chère Beth Carvalho s'est éteinte aujourd'hui (...), entourée de l'amour de sa famille et de ses amis», a déclaré l'agent de la chanteuse brésilienne dans un communiqué. «Beth laisse un héritage inestimable pour la musique populaire brésilienne et restera dans les mémoires pour son combat en faveur de la culture et du peuple brésilien», a-t-il ajouté.

La voix grave de cette égérie de la traditionnelle école de samba Mangueira a bercé des millions de Brésiliens vibrant au son de son plus grand succès, «Coisinha do pai» (petite chérie de papa). «C'était un des plus grands noms de la samba, une voix qui chantait avec son âme», a déclaré l'école Mangueira dans un message sur Instagram.

En 50 ans de carrière, Beth Carvalho a enregistré 33 disques. En 2009, elle a reçu un Grammy Latino à Las Vegas pour l'ensemble de son oeuvre et un autre en 2012 pour son disque «Nosso samba esta na rua», qui a marqué son retour sur scène. Elle venait de passer 18 mois clouée au lit, déjà pour des problèmes de dos.

Engagée à gauche, la chanteuse brésilienne a participé ces dernières années à plusieurs concerts de soutien à l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, incarcéré pour corruption depuis plus d'un an. (ats/nxp)