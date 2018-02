La 24eme édition du Venoge Festival sera haute en surprises, avec des perfomances live riches et variées. Durant l’événement qui se déroulera du 22 au 26 août à Penthalaz (VD), les festivaliers pourront se déhancher sur la musique des eighties avec la présence de Village People, The Sugarhill Gag, ainsi que d'autres stars des années 80.

Ils pourront aussi écouter la Britannique Amy Macdonald, dont le dernier album, «Under Stars», sorti en 2017, a atteint la première place du Hit parade suisse. Les groupes The Two, Sum 41, Magic System et Ofenbach seront aussi de la partie.

Le festival se terminera en beauté, le dimanche, avec la venue de Maître Gims, qui sortira son troisième album, «Ceinture noire», fin mars. Nul doute que le rappeur français livrera un show digne de ce nom pour défendre ses nouveaux titres. Durant cette journée, les enfants et leurs parents pourront aussi découvrir plusieurs ateliers et zones d'amusements. (Le Matin)