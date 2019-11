La plus suisse des radios, c'est la fréquence romande de Canal 3, la station bilingue de Bienne! Et pas qu'un peu: selon les chiffres de la coopérative des auteurs et éditeurs de musique Suisa, la fréquence romande de Canal3 détient la part la plus élevée de musique suisse parmi toutes les radios privées de Suisse romande: 14,4%, alors que la moyenne est de 4,3%.

Pourquoi tant d'helvétisme? «Chez nous, la couleur musicale n'est pas imprimée par notre rédaction musicale, mais par les auditeurs», explique le directeur alémanique de la station, Kevin Gander. Autrement dit: la marque Canal3 prime sur la patte d'un programmateur.

Goût du public

«La part de musique suisse résulte d'un changement de politique musicale, laquelle répond désormais au goût du public, consulté à travers différents sondages», détaille Kevin Gander. Contenu, stratégie, musique: dans tous les domaines, l'auditeur est roi. L'antenne francophone de Canal3 en totalise 25 700, en constante augmentation.

«Canal3 français compile sa programmation musicale à partir d'études d'audience et, alors que les radios privées justifient souvent la faible présence de la Suisse dans les programmes musicaux par le fait qu'une trop grande partie de ces programmes correspond à la demande du public, le succès de Canal3 français démontre le contraire», détaille l'Association suisse de musique (Sonart),

En anglais

Mais attention: le «Swiss made» n'est pas un critère linguistique! Ainsi, dans une scène musicale biennoise foisonnante, Pegasus chante en anglais. Selon la liste des titres suisses (ci-dessous), le bilinguisme produit aussi son effet: les auditeurs francophones semblent à l'écoute des groupes qui cartonnent côté alémanique.

Le chanteur bernois Luca Hänni, quatrième à l'Eurovision, a été diffusé sur Canal3 français comme sur aucune autre radio romande. «Notre force, c'est une perméabilité entre nos deux fréquences, romande et alémanique», indique le directeur de la station biennoise.

Aucune chance

Vainqueur des Swiss Music Award 2018, le rappeur biennois Nemo qui s'exprime en suisse allemand est-il diffusé sur la fréquence romande? «Aucune chance!», s'exclame Kevin Gander. Le bilinguisme a ses limites...

Visiblement, le rôle d'une radio commerciale n'est pas de découvrir et de faire émerger des talents, mais de donner de l'audience à des chanteurs et des groupes qui ont trouvé leur public sur Youtube, Instagram ou d'autres supports.

Nicole et Nicolas

Quand un animateur ou un programmateur intervient sur Canal3, il s'adresse à un couple fictif: pour la fréquence romande dont le public est résolument urbain, il s'agit de Nicole (37 ans) et de Nicolas (39 ans), utilisateurs des premiers téléphones mobiles comme le Nokia 3310. Pas plus que le rap, le rock ne les fait lever de leur chaise, au grand dam des Puts Marie.

L'association Sonart remettra le prix «SwissMusicOnAir-Award» à Canal3 français, jeudi prochain au club «Le Singe» du restaurant St-Gervais, lors d'une cérémonie clôturée par une jam session de musiciens biennois.

Vincent Donzé

Titres suisses

-Luca Hänni (She Got Me)

-Pegasus (Fragments)

-Gotthard (Heaven)

-Stefanie Heinzmann (Diggin’ In The Dirt)

-Marc Sway (Severina)