La programmation se veut diversifiée pour rassembler plusieurs générations autour d’une même passion la musique. Mettant à l’honneur des pointures de la chanson francaise telles que Florent Pagny et Bernard Lavilliers, elle distillera également du rock puissant avec Shaka Ponk et The Inspector Cluzo tout en réservant une place de choix aux nouveaux talents avec Claudio Capéo et Gauvain Sers. La scène suisse n’a pas été oubliée avec la venue de Stephan Eicher et de Gotthard.

Le programme complet

Jeudi 6 septembre 2018 (portes: 17 h 45)

Sainte Scène: I Muvrini (19 h 30), Florent Pagny (22 h 30)

Scène Déménage: Arcadian (18 h 30), Gotthard «Unplugged & Defrosted» (21 h). Moonraisers (0 h)

Vendredi 7 septembre 2018 (portes: 17 h)

Sainte Scène: Claudio Capéo (18 h 30), MC Solaar (20 h 45), Stephan Eicher & Traktorkestar feat. Steff La Cheffe (23 h)

Scène Déménage: Duck Duck Grey Duck (17 h 30), GiedRé (19 h 45), Ofenbach (22 h), Puppetmastaz (o h 10)

Samedi 8 septembre 2018 (portes: 15 h 30)

Sainte Scène: Magic System (17 h), Bernard Lavilliers (19 h), Kyo (21 h 15), Shaka Ponk (23 h 30)

Scène Déménage: «Starmania», par l’Ensemble de Cuivres Jurassien et EVOCA (16 h), Gauvain Sers (18 h), The Inspector Cluzo (20 h 15), Jahneration (22 h 30), DJ Zebra (1 h)

Billetterie

L’ouverture est fixée au mardi 8 mai 2018. Jeudi 49 fr., vendredi 49 fr., samedi 49 fr., abonnement 3 jours 125 fr. Tarifs préférentiels uniquement limitée à ces points de vente jusqu’au samedi 26 mai: Fromagerie Kälin-Roy Sàrl (Le Noirmont), Bijouterie Pelletier (Tramelan), BCJ (Delémont, Porrentruy, Saignelégier, Bassecourt et Courrendlin).

Jeudi 52 fr., vendredi 52 fr., samedi 52 fr., abonnement 3 jours 139 fr. Billetterie en ligne: www.lcdg.ch, www.ticketcorner.ch. Point de vente: Fromagerie Kälin-Roy Sàrl (Le Noirmont).

Tout détenteur d’un abonnement pour le Chant du Gros pourra participer gratuitement à la soirée du jeudi 16 août 2018 à Rock Oz’Arènes (Stereophonics, Texas) sur présentation de ce dernier à l’entrée du festival. (Le Matin)