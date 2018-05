Clap de fin pour le festival genevois gratuit. A dix jours de la tenue de la Fête de l'Espoir, ses organisateurs ont annoncé que cette 20e édition, le 12 mai 2018 à la patinoire des Vernets, sera la dernière. Dans un communiqué, ils expliquent premièrement que cet arrêt est dû à un «contexte économique, social et politique de moins en moins favorable».

«Au mois de septembre dernier (ndlr: en 2018), le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève nous a confirmé qu'il ne sera plus en mesure, dès 2019, de nous accueillir dans un de ses sites et qu'il nous faudra donc chercher une autre solution pour 2019 et les années suivantes. Ceci ajouté au fait que nous ne recevons aucune subvention financière de la Ville et du Canton de Genève, signifie clairement que cette vingtième édition sera la dernière», ont-ils indiqué.

Dans tous les cas, la fête, qui réunit chaque année des milliers de personnes, promet d'être belle aux Vernets. De nombreux artistes ont à nouveau accepté de se produire bénévolement dont MC Solaar, Flavia Coehlo, Gaetan, Vincent Niclo, Imagination feat. Leee John, Pep's, Motivés! ou Stevans.

(Le Matin)