Le Grand Prix suisse de musique 2018 est attribué à Irène Schweizer, l’une des plus importantes pianistes de jazz contemporain. Treize musiciennes et musiciens et une formation reçoivent un Prix suisse de musique. Les prix seront remis le 13 septembre à Lausanne.

Née à Schaffhouse en 1941, Irène Schweizer est l’une des personnalités les plus marquantes du jazz moderne, rappelle mardi l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué.

Officially announced: the winners of the swiss music prizes 2018! #swissmusicprize https://t.co/XNtS7zwhHq — Swiss Music Prize (@SwissMusicPrize) 8 mai 2018

Irène Schweizer cultive une écriture musicale sans fioritures. Elle s’est produite en concert dans le monde entier, comme soliste ou avec différentes formations. Elle a aussi enregistré de nombreux albums en solo ou en duo, notamment avec Pierre Favre et Joey Baron.

Six Romands

Parmi les treize lauréats d'un Prix suisse de musique figurent les romands Pierre Audétat (Lausanne), Laure Betris alias Kassette (Fribourg), Sylvie Courvoisier (New York), Jacques Demierre (Genève), Ganesh Geymeier (Moudon, VD) et Marcello Giuliani (Paris et Lausanne). Le Mondrian Ensemble (Bâle), formé de quatre musiciennes, obtient également un Prix suisse de musique.

Ces distinctions récompensent la création musicale suisse exceptionnelle et novatrice. L’OFC mandate chaque année une dizaine d’experts musicaux pour proposer des candidats provenant de toutes les régions du pays et issus de l’ensemble des domaines musicaux. Le Grand Prix suisse de musique est doté de 100'000 francs et les Prix suisses de musique de 25'000 francs chacun.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 13 septembre à la salle Paderewski à Lausanne, en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis. (ats/nxp)