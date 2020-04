Après les annulations du Paléo et de Sion Sous Les Etoiles jeudi, le Montreux Jazz Festival communique à son tour que son édition prévue du 3 au 18 juillet 2020 n’aura pas lieu.

«Le Conseil fédéral a annoncé ce jeudi 16 avril assouplir progressivement certaines mesures de protection contre le coronavirus, mais maintient la majorité des mesures d’hygiène et de distanciation sociale nécessaires, rappellent les organisateurs. Dès lors, il est aujourd’hui impossible d’envisager une manifestation de l’ampleur du Montreux Jazz Festival au mois de juillet, à l’instar de nos collègues des festivals d’été en Suisse et à travers le monde. La santé de la population l’emporte bien évidemment sur toutes les autres considérations.»

Première en plus de cinquante ans

En 53 ans, jamais une édition du festival n’avait dû être annulée. «Jusqu’au bout, toute l’équipe a espéré pouvoir partager ces moments magiques avec toutes celles et ceux qui, comme nous, n’imaginent pas leur été sans Montreux Jazz Festival», confient le directeur, Mathieu Jaton, et ses collaborateurs. Ils pensent aux membres du staff, aux artistes et à leur entourage, aux techniciens et monteurs, à leurs partenaires, aux hôtels et entreprises de la région, à tous les Montreusiens, et à leurs fidèles festivaliers.

Les concerts de Lionel Richie et Brittany Howard le 8 juillet 2020 ainsi que de Lenny Kravitz et Black Pumas le 13 juillet 2020 avaient déjà été mis en vente il y a plusieurs mois. Le festival dit travailler sur le report à l’édition prochaine de ces deux affiches et tiendra informés tous les détenteurs de billets.

Le prochain Montreux Jazz Festival aura lieu du 2 au 17 juillet 2021, avec la promesse de vivre «seize jours d’effervescence musicale et de fête exceptionnels».