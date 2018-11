Petite révolution au Paléo. Pour 100 balles – ou presque, 99 francs – on évite désormais la cohue de la billetterie d'avril avec le billet «flex». Celui-ci garantit en effet un titre d'entrée pour n'importe quel soir du festival.

Concrètement: l'achat se fait lors de la billetterie de Noël, du 4 au 21 décembre (en ligne ou au Paléo Shop), vous recevez alors un bon électronique et dès le 27 mars à 9 h (c'est à dire le lendemain de l’annonce du programme) et jusqu'au 2 avril 17 h (veille de la mise en vente des billets), vous le faites valoir sur paleo.ch et vous obtenez un billet pour le jour de votre choix.

Les 210'000 billets trouvant traditionnellement preneurs en moins de 24 heures, ce qui provoque régulièrement des mécontentements, les organisateurs ont cherché comment ils pouvaient satisfaire davantage de monde. «On a tourné le problème dans tous les sens. On ne peut pas mettre plus de billets en vente, donc on a trouvé un moyen pour que les gens s'en procurent sans stress», décrit David Franklin, du service billetterie du Paléo.

«On offre un confort et une facilité»

Et cela a un coût. Le ticket journalier standard coûtant 77 francs avec les frais de traitement, il faut donc débourser 22 francs supplémentaires pour être sûr et certain d'avoir son sésame pour ses artistes favoris ou «le billet qui rend peinard», comme le décrit le Paléo. Comment l'expliquer? «On offre un confort et une facilité: les festivaliers bénéficient de trois semaines pour se le procurer lors de la billetterie de Noël (ndlr.: où l'abonnement 6 jours est aussi disponible en primeur). C'est quelque chose qui nous a été pas mal demandé», répond David Franklin.

Selon les informations du Paléo, le système n'existe pas ailleurs. Pour l'instant, il s'agit d'un test et il n'a pas encore été décidé combien de «flex» seront mis en vente mais ce sera dans l'ordre de quelques milliers. «Notre objectif n'est pas financier», affirme le festival. (Le Matin)