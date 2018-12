L'Asse à Las Vegas. C'était comme qui dirait écrit! Du 8 au 11 janvier 2019, le Paléo participera au CES, le plus important salon au monde consacré à l'innovation technologique. Le festival y abattra le prochain atout de sa 44e édition: un projet d'oeuvre digitale participative. Titre de travail: «Paléo Galaxie».

«C'est une expérience interactive. Les gens pourront partager ce qu'ils vivent durant la manifestation, et tout ce contenu, mis ensemble, créera une galerie géante qui s'affichera sur tous les écrans du festival», décrit Julien Gross, responsable audiovisuel du Paléo et initiateur du projet. On enverra ses photos sur un site Internet dédié ou à travers l'application Paléo. Une palette graphique permettra d'y ajouter des dessins ou même d'inventer des œuvres. L'interface a, elle, été développée en collaboration avec le bureau de design de jeux vidéo zurichois Fusion Robots.

Un pavillon suisse

Au CES, le Paléo sera entouré d'une cinquantaine de start-up suisses, spécialisées dans les drones ou les cleantech. Pour la première fois, en effet, à l'initiative de Présence suisse, le salon comptera un pavillon aux couleurs helvétiques. «À Las Vegas, le festival exposera et testera son expérience interactive pour la faire évoluer jusqu'au mois de juillet», se réjouit Julien Gross, qui sera du voyage.

Comment les participasnts du CES accueilleront la démonstration du Paléo? Rendez-vous l'an prochain pour le savoir.

(Le Matin)