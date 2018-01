«Man of the Woods» est l'album le plus attendu du début de l'année 2018 (sortie le 2 février). Justin Timberlake vient de balancer «Supplies» produit par N.E.R.D. Ce nouvel extrait vire à 180° par rapport à celui de «Filthy», dévoilé auparavant.

L'histoire démarre devant un mur d'écrans diffusant des images de Weinstein, de manifestations anti-Trump, de radiographies de cerveaux, d'armes ou d'images du Ku Klux Klan. Ambiance. On retrouve ensuite le chanteur de 36 ans dans la rue entouré de gens et de caillements (mal) grimés de blanc. Un poing dans la figure plus tard, on le retrouve en train de danser devant une allégorie du mur de Trump, puis dans une sorte de communion sectaire où l'on brûle une pyramide surmontée d'un triangle à faire frémir les Illuminati…

Des sortes de «visions» imaginées par Dave Meyers, qui a mis en scène le chanteur et la belle actrice mexicaine Eiza González Reyna dans ces tableaux, dénonçant tour à tour les suprématistes blancs, les partisans du port d'armes, les hommes d'affaires peu scrupuleux et les fanatiques religieux.

Une vision peu optimiste du monde dont on espère qu'il ne s'inspirera pas trop lors de son show à la mi-temps du Superbowl qui aura lieu dans la nuit du 4 au 5 février 2018.

